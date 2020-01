Det trak store overskrifter, da det kom frem, at fire svenske stjerner havde brugt en fridag under den nuværende håndboldslutrunde til at gå i byen.

Så meget, at de norske naboer, der stadig er med i turneringer modsat Danmark, også skulle spørges ind til det.

Således måtte Sander Sagosen blandt andet svar på spørgsmålet om, hvad han syntes om sine svenske kollegaers tur på bar.

Og den mulighed var den 24-årige håndboldstjerne ikke sen til at udnytte.

MALMÖ 20200117 Norges Sander Sagosen i aktion under fredagens handbollsmatch i EM mellanrundan grupp 2 mellan Norge ch Ungern i Malmö Arena.

»Det er stærkt. Det er imponerende at have tid til det under en slutrunde. Hvis de gøre det igen, giver jeg gerne en omgang. De kan få lov til at låne mit kort og gå ud for at drikke. Vi har fokus på håndbold, vi tager hellere en fest, når det er færdig,« siger Sander Sagosen til VG.

Det var håndboldstjernerne Jim Gottfridsson, Andreas Nilsson, Lukas Nilsson og Kim Ekdahl du Rietz, der onsdag aften var forbi en kro, hvor de drak vin og drinks, skrev Aftonbladet.

De svenske spillere havde fri både onsdag og torsdag, inden de fredag tog hul på mellemrunden i Malmø.

Jim Gottfridsson blev spurgt ind til aftenturen af norske VG, men nægtede at svare på spørgsmål omkring det. Og noget tyder på, det ikke har været helt godt for det svenske hold.

Jim Gottfridsson.

I mellemrundens første kamp tabte Sverige til undertippede Portugal, der igen imponerede efter deres sejr i gruppespillet over Frankrig.

Sejren over Sverige var dog med hele 35-25, og svenskerne står noteret for nul point i mellemrunden, hvor de mangler to kampe.

Den øverste leder for det svenske landshold, Jan Karlsson, kaldte spillernes tur i byen for upassende, mens han dog nægtede at straffe spillerne.

Sverige og Norge mødes i et direkte opgør i mellemrunden søndag aften klokken 18.30.