Der sidder tre mand omkring et bord. En landstræner, en assistenttræner og en sportschef.

Det er ikke begyndelsen på en dårlig vittighed, men den virkelighed, der udspillede sig mandag i Dansk Håndbold Forbunds lokaler i Brøndby, hvor dansk herrehåndbolds dårligste EM-resultat nogensinde skulle evalueres.

Her fik DHF-sportschef Morten Henriksen besøg af Nikolaj Jacobsen og Henrik Kronborg, og sammen gennemgik de tre slutrunden, som endte med, at Danmark floppede og måtte tage hjem efter det indledende gruppespil.

Men havde nogen set frem til at få uddybet fiaskoen fra landstræner Nikolaj Jacobsens side, så bliver det forgæves.

Det forklarer Morten Henriksen.

»Nikolaj har ikke noget nyt at tilføje på nuværende tidspunkt, og derfor vil han ikke udtale sig. Der er nogle spillemæssige ting, han vil vende med spillerne, før han taler med andre om det,« siger sportschefen.

Derfor er beslutningen i DHF, at det er Morten Henriksen, som udtaler sig om evalueringen.

Han understreger dog samtidig, at han ikke vil gå ned i detaljer omkring indholdet, da det skal holdes internt.

»Jeg kan sige, at vi har vendt både ting inden for og uden for banen. Det spillemæssige er Nikolajs og Henriks ansvar, så det må de udtale sig om, når de er klar til det. Og uden for banen er det sådan nogle ting som indkvarteringen, forberedelserne, samarbejdet i ledergruppen, og hvordan vi arbejder i det setup, Nikolaj og Henrik har. Hvordan bruger vi sundhedssektoren, videoanalyser, præstationsanalytikere og den slags.«

Er der nogle konkrete ting, I kan sætte fingeren på og sige, at her lavede I fejl eller skulle have gjort noget anderledes?

»Nej, det er det, der er udfordringen. Vi kan godt finde mange små ting, som gør, at det måske kunne have set anderledes ud. Men det kunne vi også efter VM-guldmedaljen sidste år. Vores konklusion er den samme, som Nikolaj også gav udtryk for efter den sidste kamp mod Rusland: At forklaringen skal findes i mange små ting.«

»Det har ikke kun noget at gøre med én, to eller tre ting - ikke kun noget med skader, offensive forsvar eller hvad der ellers har været nævnt. Det her er højst sandsynligt en sammenkogt ret af mange forskellige ting, som gør, at det endte, som det gjorde. Men vi skal huske, at vi stadig kun taber én håndboldkamp med ét mål.«

»Men jeg ved også, at uanset hvad jeg siger her, så vil det blive opfattet som undskyldninger, og det har jeg ingen interesse i. Vi er skuffede og kede af det over resultatet, men det, der er vigtigt nu, er at kigge frem mod OL, hvor vi skal præstere bedre.«

Og i forhold til netop sommerens OL i Tokyo er Morten Henriksen optimist trods EM-ydmygelsen.

Han føler sig overbevist om, at Mikkel Hansen, Niklas Landin og de øvrige danske stjerner igen vil være at finde som hovedrolleindehavere, når medaljerne skal uddeles.

»Jeg er rigtigt tryg ved, at det her var en enlig svale, og at vi allerede til OL kommer til at kunne glæde danskerne med bedre præstationer og være med i de afgørende kampe.«

»Jeg sidder ikke her og er dybt bekymret efter EM. Jeg synes ikke, der blev vist nogle ting, hvor jeg tænker ’fy, for satan, det ser virkelig værre ud, end jeg havde regnet med’. Så alarmerende en tilstand var jeg altså ikke i efter vores tre kampe.«

»Der var også fuld enighed rundt omkring bordet i forhold til, at der er en positiv fremtid for dansk herrehåndbold,« lyder det fra Morten Henriksen.