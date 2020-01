Der var lagt op til den helt store danske fest i Malmø, men et overraskende exit fra EM har efterladt danske fans med en stor hovedpine.

Mange er nemlig brændt inde med billetter til EM-slutrundens mellemrunde, hvor op mod 20.000 danskere har købt billet.

Efter det i går blev klart, at mellemrunden bliver uden dansk deltagelse, forsøger flere fans nu at sælge deres billetter på sociale medier og via Den Blå Avis, hvor der siden i går er indrykket 79 annoncer på EM-billetter, ligesom landsholdets fanklub 'Fans to Fighters' fortæller, at de har fået op mod 500 henvendelser fra folk, der ønsker at sælge deres billetter.

En af de mange danske fans, der nu forsøger at komme af med sine billetter, er Line Riggelsen, der har købt billetter til herrelandsholdets mellemrundekampe siden 2011.

»Jeg havde planlagt en tur sammen med to af mine veninder, og selvom vi elsker at se håndbold, så bliver det bare en lidt tom fornemmelse, når Danmark ikke er med. Derfor forsøger vi at få solgt billetterne, og jeg har et par bekendte fra Island, der måske er interesseret,« siger Line Riggelsen, der har købt hotelophold i Malmø fra fredag til mandag.

»Hvis vi ikke får solgt billetterne, så ser vi selvfølgelig kampene, for det er stadigvæk god håndbold, men det er bare ikke det samme, når man ikke har følelserne med i kampene. Vi kommer i hvert fald til at tage landsholdstrøjerne op af rejsekufferten,« siger hun.

Det samme gælder Ida Johanne Svendsen Vincents, der ligeledes har sat sine tre billetter til salg. Hun havde glædet sig til at se Danmark spille mellemrundekampe med sin far og sin søster, men nu vil de give nogle andre fans chancen for at se deres hold spille:

»Vi har valgt at sætte billetterne til salg, da det var Danmark, vi havde glædet os til at se. Vi havde slet ikke forventet, at vi ville stå i den her situation, for de går jo altid videre til mellemrunden, men sådan skulle det desværre ikke være denne gang,« siger Ida Johanne Svendsen Vincents.

Hans Lindberg, Magnus Landin og Mikkel Hansen før EM kampen mellem Danmark og Rusland i Malmö Arena i Malmø. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Hans Lindberg, Magnus Landin og Mikkel Hansen før EM kampen mellem Danmark og Rusland i Malmö Arena i Malmø. Foto: Liselotte Sabroe

Også i landsholdets fanklub ‘Fans to Fighters’ er det danske exit kommet som et chok, og formand Sally O. Jacobsen fortæller, at der er stor skuffelse over, at der ikke længere er dansk deltagelse ved slutrunden.

»Vi er i kulkælderen – hvem havde troet på det her?! Det er en virkelig ærgerlig situation,« lyder det fra Sally O. Jacobsen, der fortæller, at fanklubben nu arbejder på at hjælpe de fans, der er brændt inde med billetter.

»Danske fans, der har købt pakkerejser med vores rejsepartner, kommer til de følgende kampe. De fans, der kun har kampbilletter, ønsker nok i højere grad at sælge dem, og det vil vi bruge tid på at finde ud af, om vi – via vores kontakter med andre landes fanklubber – kan hjælpe med.«

Det er ikke kun de danske fans, der ærgrer sig over landsholdets skuffende præstationer.

Også arrangørerne bag slutrunden kommer til at mærke, at interessen for de resterende kampe vil dale, og tidligere sagde Krister Bergström, der er vicedirektør i organisationen bag slutrunden, følgende til B.T.:

»Det er et mareridtsscenarie, hvis Danmark ikke kommer til arenaen i mellemrunden. Så forstår vi også, at det nok vil få en effekt på tilskuerne under de kommende kampe. Men vi håber, at de danske fans stadig er meget interesserede i at se god håndbold.«

De seks hold i Malmø-mellemrunden, der skal i aktion fredag, er: Sverige, Norge, Island, Slovenien, Portugal og Ungarn.

De seks hold i den anden mellemrunde, der spilles i Wien, er: Østrig, Kroatien, Tyskland, Spanien, Tjekkiet og Hviderusland.