EM i kvindehåndbold i Danmark og Norge står og falder med, om Det Europæiske Håndboldforbund, EHF, vil dække et eventuelt underskud.

Der er den klare besked fra de danske og norske arrangører, der risikerer at ende i et økonomisk mareridt på grund de corona-restriktioner, der kan ramme mesterskabet i december.

Men der er ingen garantier at hente hos EHF. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt.

B.T. har i flere omgange forsøgt at få et klart svar fra EHF: Vil forbundet imødekomme det dansk-norske krav og dække et underskud?

Fakta om EM 2020 i Danmark og Norge Spilles: Fra 3.-20. december Værtsbyer:

Herning (indledende pulje og mellemrunde)

Frederikshavn (indledende pulje)

Trondheim (indledende pulje)

Stavanger (mellemrunde)

Oslo (finaleweekend) Danmark spiller indledende pulje og mellemrunde i Jyske Bank Boxen i Herning.

EHF vil imidlertid ikke forholde sig konkret til spørgsmålet.

På mail lyder svaret fra EHF's presse- og kommunikationschef, Thomas Schöneich, således:

»Det spørgsmål, du rejser, kan man ikke svare ‘ja’ eller ‘nej’ til. Det indeholder flere aspekter. Og som vi har kommunikeret tidligere, så tror vi, at der er et tydeligere billede i slutningen af august, og jeg er positiv i forhold til, at vi kan kommunikere flere detaljer deromkring,« skriver Thomas Schöneich.

EHF vil heller ikke svare på, hvordan de forholder sig til at få stillet den slags ultimatum, som ikke just er hverdagskost.

Der er endnu usikkert, om EHF vil give den garanti, som DHF har krævet for at afvikle EM på hjemmebane i december, hvor Anne Mette Hansen & co. skal på medaljejagt. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere Der er endnu usikkert, om EHF vil give den garanti, som DHF har krævet for at afvikle EM på hjemmebane i december, hvor Anne Mette Hansen & co. skal på medaljejagt. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Forbundet henviser i stedet til, at man forventer at være klogere på hele situationen omkring EM i slutningen af denne måned.

»EHF er i tæt dialog med arrangørerne, og her bliver finansielle emner selvfølgelig også håndteret.«

»De nuværende scenarier, der bliver diskuteret, inkluderer et EM, der bliver afholdt som planlagt, og et med en begrænset mængde tilskuere i færre arenaer,« skriver Thomas Schöneich i mailen og understreger:

»Der er intet scenarie, hvor EM ikke bliver afholdt.«

Dansk Håndbold Forbund, DHF, har tidligere oplyst, at man alene i Danmark har udgifter på 17,4 mio. kr. i forbindelse med EM-værtskabet.

Og da billetsalget er eneste indtægtskilde for DHF, vil det altså betyde et gigantisk underskud, hvis arenaerne ikke bliver åbnet – eller kun delvist åbnet – for tilskuere på grund af corona-restriktioner.

EM skal efter planen afvikles i Danmark og Norge fra 3. december.

De danske håndboldkvinder har hjemmebane i Boxen i det indledende gruppespil og mellemrunden, mens finaleweekenden spilles i Oslo.