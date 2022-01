Kom ikke og sig, at sport ikke kan vække de helt store følelser!

Den islandske politiker Björn Leví Gunnarsson har sent onsdag aften fremsat et forslag om, at den danske krone og Kong Christian IX's emblem skal fjernes fra facaden på det islandske svar på Christiansborg – Altinget.

Det proklamerede parlamentspolitikeren fra det venstreorienterede Piratparti på Twitter i sekunderne efter Danmarks knebne håndboldnederlag til Frankrig onsdag aften.

Nederlaget fik stor betydning for Island, der var kommet i EM-semifinalen, hvis Danmark havde besejret franskmændene.

#emruv pic.twitter.com/i7mO5JFC3f — Bjorn Levi (@_bjornlevi_) January 26, 2022

Forslaget har indtil videre mødt stor opbakning på de sociale medier.

Ifølge det islandske medie Visir er der ikke tale om joke fra politikerens side. Over for mediet har han bekræftet, at han rent faktisk har sendt forslaget – og at han forventer, det bliver behandlet i Altinget torsdag.

I stedet for den danske krone og Christian IX's emblem vil Levi have det islandske nationalemblem på Altingets facade.

Han afviser, at forslaget skulle være sendt i rent raseri over, at Danmark lod reserverne spille hovedparten af kampen mod Frankrig.

»Det er noget, jeg har tænkt over i noget tid. Og så havde jeg ligesom følelsen af, at dette var det rigtige tidspunkt (at fremsætte forslaget på, red.),« siger Björn Levi til Visir.

Det islandske håndboldlandshold skal nu spille mod Norge i en kamp om EM-femtepladsen.