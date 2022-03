Der har været en del uro omkring Team Esbjerg den seneste tid.

Og det har nu fået 15 spillere fra truppen til at dele et åbent brev på deres Instagram-profiler.

Heri udtrykker de støtte til klubbens cheftræner Jesper Jensen, ligesom de fortæller, de gerne vil have ro resten af sæsonen.

'Vi har et behov som trup for at fortælle, hvad vores syn på Jesper er. I vores øjne er Jesper et godt menneske med en stor integritet. Vi er glade for Jesper som træner og menneske, og vi har fuld tillid til ham,' lyder det i brevet.

Der har været stor opmærksomhed rettet mod Team Esbjerg, hvor klubben og stjernespilleren Estavana Polman har været i åben konflikt gennem de seneste måneder.

Det har resulteret i, at hollænderen stopper i klubben til sommer, selvom hun først har kontraktudløb i sommeren 2023.

Hun har i pressen kritiseret både ledelsen og Jesper Jensen for manglende dialog, og det er en sag, der har fyldt en del efter kampene.

Men nu ønsker resten af Esbjerg-truppen, at der kommer ro på i den kommende tid, hvor de både skal spille slutspil og kvartfinaler i Champions League.

'Jesper spiller en afgørende rolle for, at vi som hold præsterer og har præsteret, som vi har gjort,' skriver spillerne i brevet og afslutte:

'Vi ønsker at se fremad og kunne glæde os til den mest spændende del af sæsonen, hvor der er mange gode ting at have fokus på. Det er spillet og præstationerne på banen, der bør fylde for både spillere, trænere, klub, fans og tilskuere,' lyder det.

Hele førsteholdstruppen – på nær Estavana Polman – har skrevet under på det åbne brev, og de fortæller, at de ikke har yderligere kommentarer til hele sagen.

Estavana Polman har været i Team Esbjerg siden 2013, men nu er hun altså snart fortid i klubben.

I sin tid i Esbjerg har hun formået at score 1.270 mål i 240 kampe, hvilket gør hende til den mest scorende i klubbens historie.