De lever restriktivt og med 'livrem og seler', for at EM i håndbold kan afvikles.

Derfor er der i den danske landsholdslejr også ærgrelse over, at nogle lande har brudt corona-protokollen.

I alt fem har fået en advarsel – én af dem er Ambros Martín, der på direkte tv gik ud af den såkaldte 'røde zone'. At det i alt var fem, vidste de ikke i landsholdslejren inden mandagens pressemøde startede, men reaktionen var alligevel klar.

»Det er super ærgerligt, at nogen gør det,« sagde Sandra Toft.

Ambros Martin brød reglerne, da han talte med en person udenfor den røde zone. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Ambros Martin brød reglerne, da han talte med en person udenfor den røde zone. Foto: ATTILA KISBENEDEK

»Vi gør det ikke, så meget kan jeg sige, og jeg håber bare, det stopper for at vi kan få lov til at spille turneringen færdig,« sagde den danske målvogter.

De fem delegerede har fået besked om, at advarslen er 'sidste chance'. Der kommer ikke flere, og bliver reglerne brudt endnu engang, så er det 'farvel' og hjemsendelse til de involverede.

»Jeg tænker, det er godt, det bliver håndteret, hvis der er situationer, hvor nogen bryder boblerne. De er der for vores alle sammens sikkerhed og for at slutrunden skal kunne køres til ende. Det er godt, der bliver taget advarsler i brug, hvis det er det, der skal til for at folk forstår reglerne til det her mesterskab,« lød det klart og tydeligt fra Rikke Iversen.

Allerede søndag sagde landstræner Jesper Jensen, at han håbede, Ambros Martín ville få en 'kraftig advarsel'. Og det er så også det, der er sket, selvom det inden slutrunden ellers lød, at brud på reglerne ville medføre, at man blev smidt hjem.

»Hvis Martin var blevet smidt ud, havde det været en hård dom,« sagde landstræner Jesper Jensen på pressemødet.

»Vi er i den danske lejr gode til at håndhæve reglerne, holde restriktionerne, vi gør alting og mere end det nødvendige,« sagde han desuden.

Søndag efter sejren over Montenegro fortalte Jesper Jensen, at han havde ondt af Holland, der fik rykket deres kamp mod Serbien, fordi sidstnævnte havde to coronatilfælde, og det holdt han fast i mandag.

»Jeg synes, Holland blev straffet for, at Serbien ikke havde styr på deres ting. Der har jeg lidt ondt af Holland,« fortalte den danske landstræner.

EHF kunne mandag oplyse, at der søndag aften indtil videre var blevet foretaget 3.400 corona-prøver i forbindelse med EM-slutrunden. Rumænien havde én positiv test, inden de trådte ind i 'rød zone', mens Serbien havde to efter ankomsten til Danmark, men derudover har der ikke været tilfælde i EM-lejrene.