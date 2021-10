Der skulle gå over 360 dage.

Men nu kan de danske håndboldbørn endelig trække spillertrøjen over hovedet, og melde klar til kamp. I oktober begynder ungdomsturneringerne igen – og det vækker kæmpe begejstring.

Coronaens nedlukning var sur og træls – både for børn og voksne. De danske håndboldbørn har ventet i over et år på at spille håndboldkampe, men i løbet af oktober begynder ungdomsturneringerne endelig igen.

13-årige Karla Sofie Fogtmann spiller håndbold i BK Ydun på Frederiksberg. Hun var ellevild over endelig igen at kunne bruge søndagen på at kæmpe for point sammen med alle veninderne. For hende er kampene 'det aller bedste i hele verden'.

»Det er ligemeget, at vi skal helt vildt tidligt op og køre ud til en hal langt væk. Jeg laver det, jeg allerbedst kan lide, håndbold, sammen med dem, jeg allerbedst kan lide, mine veninder,« fortæller hun.

Karla Sofie Fogtmann og veninden, Johanne Persson, spiller håndbold på u13-pigerne i BK Ydun på Frederiksberg. Her står de i Frederiksberghallen med en vunden pokal fra Midtjysk Julecup i 2018. Foto: Sofie Gerdes Vis mere Karla Sofie Fogtmann og veninden, Johanne Persson, spiller håndbold på u13-pigerne i BK Ydun på Frederiksberg. Her står de i Frederiksberghallen med en vunden pokal fra Midtjysk Julecup i 2018. Foto: Sofie Gerdes

Gorm Andersen er træner for Karla og resten af U13-pigerne i BK Ydun på Frederiksberg. Han fortæller, at det at have holdet med til første kamp var som 'endelig at lukke køer ud på græs'.

»Kampene er med til at fastholde, motivere og holde glæden for håndbolden i kog hos pigerne.

Og det har været nogle lange måneder med nedlukning. Håndbold er nemlig så meget mere end sport – det er er en helt unik fællesskabskultur, som ofte ender med venskaber for livet.

Jeg tror virkelig, at vi er blevet klar over, hvad klublivet kan. Det, som pigerne har sammen både på og uden for banen, det finder de ingen andre steder,« fortæller han.

Så mange børn og unge er medlem af en dansk håndboldklub Børn i alderen 0-12 år: 23.212 piger og 23.308 drenge. Unge i alderen 13-18 år: 13.460 piger og 11.836 drenge. De unge voksne fra 19-24 år: 5.397 kvinder og 4.877 mænd. Alle tallene er faldet over en 14-årig periode. Kilde: DHF

Også i Dansk Håndbold Forbund, DHF, vækker genåbning af breddehåndbolden begejstring.

»Vi har glædet os helt enormt meget til, at alle vores medlemmer, både børn, unge og voksne, kan komme i gang igen«, fortæller Frank Smith, der er chef for turneringen i DHF.

Han glæder sig over at komme rundt i de danske haller og opleve den 'forventningsfulde brusen'.

»Det er bare så dejligt at se, hvordan alle børnene blomstrer. Det har været en svær situation, og nu er vi endelig rigtig tilbage på gulvet,« siger han til B.T.

Der blev lukket for breddehåndbolden 26. oktober 2020.