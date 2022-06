Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Utilfreds og irriteret. Det var to af de følelser, den danske landsholdsspiller Rikke Iversen brændte inde med.

I forbindelse med sit skifte til Odense Håndbold i 2020 udtrykte den garvede TV 2-ekspert Bent Nyegaard, at han ikke troede på Iversens evner, hvis Odense Håndbold skulle spille med om Champions League og det danske mesterskab.

Men det skulle vise sig, at han tog fejl. Og den fejl erkendte han på TV 2 Sport inden tirsdagens finale om danmarksmesterskabet.

Rikke Iversen og Odense Håndbold endte med at løbe med mesterskabet, men hun havde ikke glemt Bent Nyegaards ord.

Odense danske mestre. Her Rikke Iversen (Odense 11) Odense Håndbold møder Team Esbjerg i 3. DM finale i håndboldligaen for kvinder, i Odense, tirsdag den 31. maj 2022.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker Vis mere Odense danske mestre. Her Rikke Iversen (Odense 11) Odense Håndbold møder Team Esbjerg i 3. DM finale i håndboldligaen for kvinder, i Odense, tirsdag den 31. maj 2022.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker

»Det gjorde jo bare min motivation større, for der er ikke nogen, der skal sige til mig, at jeg ikke kan det, så går jeg i trods,« siger Iversen til Nyegaard og fortsætter:

»Jeg var dybt utilfreds, og jeg var irriteret. Jeg synes, det var en blanding af uprofessionelt og åndssvagt at sige i et interview, når man ikke havde set mig spille i en klub endnu. Så det var da rart, at jeg kunne modbevise dig.«

Og at modvise Nyegaard, det gjorde 29-årige Iversen.

For andet år i træk vandt hun og Odense Håndbold det danske mesterskab efter en dramatisk sejr over Team Esbjerg i tredje og sidste kamp.

En kamp, hvor Odense flere gange var bagud med seks mål, men alligevel formåede at hive sejren hjem, efter Esbjergs Mette Tranborg ramte overliggeren i sidste sekund og missede muligheden for at udligne.

Kampen endte 25-24.