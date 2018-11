Det gik stærkt, da Simone Böhme blev vraget til EM.

»Jeg er selvfølgelig dybt, dybt skuffet. Jeg tror ikke engang, at skuffet kan beskrive det, jeg føler indeni. Den havde jeg ikke lige set komme. Vi havde en samtale, der varede 45 sekunder, hvor han fortalte, at de havde valgt at prioritere en anden. Der var ikke rigtig nogle begrundelser,« siger hun til TV 2 Sporten.

Det var landstræner Klavs Bruun Jørgensen, der forleden ringede til stregspilleren med den barske besked.

Det skete inden, at han onsdag udtog de to sidste spillere til EM-truppen.

Her er den danske trup Målvogtere

Sandra Toft, Althea Reinhardt Stregspillere

Stine Bodholt, Kathrine Heindahl, Sarah Iversen Fløjspillere

Fie Woller, Lærke Nolsøe, Trine Østergaard, Mathilde Hylleberg Bagspillere

Anne Mette Hansen, Kristina Jørgensen, Mie Højlund, Nadia Offendal, Mette Tranborg, Anne Cecilie la Cour, Lotte Grigel

I stedet for 27-årige Simone Böhme udtog Klavs Bruun Jørgensen i stedet den otte år yngre Mathilde Hylleberg, der endnu ikke har spillet én eneste landskamp

Simone Böhme har spillet 27 landskampe siden sin debut i 2014.

Da Klavs Bruun Jørgensen udtog de to sidste spillere sagde han:

»Siden udtagelsen af de første 14 spillere i sidste uge har jeg holdt fast i, at Lotte Grigel (der også blev udtaget onsdag, re.d) og Mathilde Hylleberg har været mere end varme kandidater til de sidste to pladser,« lød det fra landstræneren.

Simone Böhme var med til VM for knap et år siden. Foto: Liselotte Sabroe

Over for TV 2 forklarer Klavs Bruun Jørgensen videre, at han hellere vil udtage en spiller til fremtiden frem for at 'have en ældre spiller med'.

Det giver Simone Böhme ikke meget for.

»Hvis han kunne sige til mig, at hun var bedre, og at hun havde nogle spillemæssige kvaliteter, jeg ikke havde, så er det noget, man kan diskutere, om det er rigtigt eller forkert. Det er hans beslutning. Men at fortælle mig at jeg er for gammel. Den synes jeg, ja.. det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til,« siger Simone Böhme til TV 2 Sport.

Danmark er ved EM i indledende pulje med Sverige, Serbien og Polen og spiller første kamp 30. november.