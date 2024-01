Der var danskerinvasion i Hamborg fredag aften.

Her besejrede håndboldherrerne Sverige i et vanvittigt drama, hvor der blev begået en klar fejl i slutfasen.

Blandt de mange fans var flere af spillernes familier og venner.

Lørdag droppede landstræner Nikolaj Jacobsen træningen og gav spillerne en hviledag, så de fik tid med deres kære.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det var en hård kamp mod Sverige, der kostede mange kræfter. Der er mange, der har familien hernede, så det er en kærkommen mulighed for at at tage en puster og se sin familie lidt,« siger han.

Én af dem, der skal ud og snuse lidt i Hamborg, er superstjernen Mathias Gidsel.

Han har fået hele familien på besøg og glæder sig til at tømme hovedet for håndbold i en intens januar.

»Vi har mulighed for at sige hej til familien og lige få en ekstra time på øjet. Jeg har fået mine forældre, bror og hans kæreste herned.«

» Vi tager en eftermiddagstur rundt i Hamborg, som forøvrigt er en meget, meget skøn by. Vi tager en gåtur. Det er rart ikke at skulle kaste med en håndbold i dag og få renset hovedet lidt med familien,« siger han til B.T.

Også den danske keeper Niklas Landin tager godt imod pausen.

»Min familie er lige kommet, så dem skal jeg mødes. Og så skal vi til partnermiddag med DanskHåndbold,« siger han med et smil.

Danmark møder Norge søndag klokken 20.30 i et nordisk brag, der kan sende Danmark i EM-semifinalen.