Til sommer skifter Mathias Gidsel GOG ud med tyske Füchse Berlin.

Det betyder et farvel til barndomsklubben og de vante omgivelser på Fyn og et goddag til det store udland og den tyske hovedstad Berlin, hvor en del kommer til at ændre sig.

Sådan skriver Her & Nu.

»Det har altid været en drøm at komme til Bundesligaen og optræde for et stort publikum. Og så ovenikøbet i en af Europas fedeste byer. Det glæder jeg mig til,« siger den 22-årige stjerne.

Allerede i august i fjor blev det offentliggjort, at Mathias Gidsel skifter Danmark ud med Tyskland, og derfor har der været god tid til at vænne sig til tanken om en ny hverdag.

For den bliver væsentligt anderledes for højrebacken, der kommer til at mangle især én ting, han har været vant til at have tæt på sig.

Kæresten Thea.

»Jeg kommer da til at savne Thea, men der er seks timers kørsel til Odense fra Berlin, så vi må skiftes lidt til at besøge hinanden i weekenderne,« forklarer Mathias Gidsel, der ikke ser det store problem i, at hundredvis af kilometer nu kommer til at adskille de to turtelduer.

Thea bliver indtil videre boende i Odense for at færdiggøre sin uddannelse som kiropraktor.

