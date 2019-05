Team Esbjerg er dansk mester i kvindehåndbold.

Tirsdag vandt det vestjyske hold for anden gang i to finalekampe over Herning-Ikast, da det på udebane blev til en esbjergensisk sejr på 20-19.

Dermed er DM-guldmedaljerne for anden gang inden for de seneste fire sæsoner på Team Esbjergs hænder, efter at holdet også blev dansk mester i 2015/2016-sæsonen.

Tirsdagens finalesejr kroner desuden et flot forår, der har budt på 21 sejre i 22 ligakampe inklusive slutspil for Team Esbjerg.

Herning-Ikast-spillerne havde fået vasket det store nederlag på 20-28 i den første finalekamp af sig og kom ud til tirsdagens returopgør med vilje og fart.

Desværre for hjemmeholdet manglede der lidt skarphed foran mål, hvilket resulterede i, at Team Esbjerg var foran 5-4 efter det første kvarter.

Som pausen nærmede sig, gjorde vestjyderne, anført af en velspillende Sandra Toft i målet, antræk til at trække fra, men Herning-Ikast holdt sig til - bakket godt op af en fyldt IBF Arena i Ikast.

Efter de første 30 minutter stod der 11-9 i esbjergensisk favør.

Mens hjemmeholdet kun var bagud med to mål ved pausen, så led det et slag, da bagspiller Helene Fauske med fem minutter tilbage af første halvleg måtte udgå, med hvad der lignede en knæskade.

Der skulle gå tre minutter af anden halvleg, før bolden for første gang på den side af pausen blev sendt i mål. Det sørgede Herning-Ikast for, men Team Esbjerg scorede de næste fire, og så var gæsterne foran 15-10 med kurs mod guldmedaljerne.

Det var især Sandra Toft, som skifter til franske Brest Bretagne efter sæsonen og dermed spillede sin sidste kamp for Team Esbjerg tirsdag, der gjorde livet svært for Herning-Ikast i anden halvleg.

Landsholdsmålmanden nappede adskillige skud og fjernede langsomt hjemmeholdets håb om at lave et comeback og sikre en tredje og afgørende finalekamp.

Med ti minutter tilbage var der stadig fem mål mellem de to hold, og så kunne Team Esbjerg for alvor øjne guldet.

Det kom i hus, selv om Herning-Ikast i slutminutterne fremtvang spænding om udfaldet, da Team Esbjerg pludselig begyndte at sløse gevaldigt.

Med 40 sekunder igen fik værterne bolden og skulle score to gange for at sende finaleserien ud i en tredje kamp.

Men Herning-Ikast formåede ikke at få scoret, og dermed red Esbjerg stormen af og kunne lade sig hylde som dansk mester.

