Onsdag bliver bolden for første gang givet op under årets VM i håndbold i Egypten, der allerede tegner til at blive en speciel slutrunde.

Det bliver det også for DR, som har taget helt usædvanlige midler i brug for at dække håndboldherrernes guldtogt.

»Det har utvivlsomt været en stor opgave. Men jeg synes, at det tegner til at blive rigtig fint, og jeg er rigtig glad for den samlede model, vi har fået lavet,« siger Anders Kern Boje, der er underdirektør i DR Nyheder.

»I manges øjne er det en stor begivenhed, og det er det også i vores. Så selvfølgelig dækker vi den. Udgangspunktet har været at gøre det med så få mennesker i Egypten som muligt, og så mange som muligt hjemme. Så corona-sikkert som overhovedet muligt.«

Tina Mûller (tv.) skal være vært for håndboldstudiet under VM i Egypten. Foto: Henning Bagger Vis mere Tina Mûller (tv.) skal være vært for håndboldstudiet under VM i Egypten. Foto: Henning Bagger

Indtil sidste øjeblik planlagde Det Internationale Håndboldforbund (IHF) at gennemføre turneringen med tusinder af tilskuere i hallerne på trods af corona. Men efter massiv kritik fra blandt andet spillere er det blevet skrinlagt, og portene til de forskellige arenaer vil være lukkede for offentligheden.

Ikke desto mindre er det et helt specielt setup, DR har klargjort for at dække turneringen, der strækker sig fra 13.–31. januar.

Håndboldstudiet, som vanligt er placeret i håndboldhallerne i forbindelse med kampene, er denne gang blevet hjemme i Aarhus.

»Vi har studie i Aarhus med Tina Müller, som er vores gennemgående vært. Hun har inviteret eksperter i studiet. Det er lidt skiftende fra dag til dag, men det bliver Camilla Andersen, Bo Spellerberg og Kasper Søndergaard, der bliver primære eksperter på store kampe,« fortæller Anders Kern Boje.

Frederik Lindved og Lars Krogh Jeppesen tager plads i kommentatorboksen på tv og rejser dermed til Egypten, hvor korrespondent Puk Damsgaard i forvejen bor.

Hun skal hjælpe med at dække begivenheden uden for boblen og med et fokus på, hvordan der bliver set på begivenheden. Derudover rejser en række journalister også afsted, som skal interviewe spillerne efter kampene.

Men det er langt fra ligesom mange, som der plejer at være ved lignende slutrunder.

»Gruppen på dem, som er afsted, er halveret i forhold til normalt. De tager ikke afsted i samlet flok, overholder de gældende rejseregler – både i forhold til regeringen her og de lokale restriktioner,« fastslår Anders Kern Boje.

Danmark og Mads Mensah Larsen (i midten) tabte 34-36 i en testkamp mod Norge op til slutrunden. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmark og Mads Mensah Larsen (i midten) tabte 34-36 i en testkamp mod Norge op til slutrunden. Foto: Liselotte Sabroe

De udsendte journalister bliver en del af den isolationsboble, der er omkring slutrunden.

»De er inde i den boble, der er lavet til formålet, og vi er utrolig strikse på, at de ikke må bevæge sig ud af den. Vores folk dernede må ikke forlade hotellet eller håndboldhallen.«

Hjemmefra tages der også ekstraordinære forholdsregler. Størstedelen af journalisterne og de, der er knyttet til dækningen af slutrunden, bliver også løbende underlagt en række preventive tiltag.

»De skal testes, skal holde afstand og en række andre restriktioner, vi har pålagt os selv. Vi har hyret folk, så vi faktisk har testcentre både i Aarhus og København. Vi er utrolig strikse med det her,« siger Anders Kern Boje, der anerkender, at der er gået meget tid med hele det logistiske aspekt i forhold til at dække en slutrunde på coronaforsvarlig vis.

Ikke desto mindre har han høje forventninger til håndboldslaget, der skal slås i Egypten de kommende uger. Og til DRs dækning af det.

»Vi har en klar ambition om at understøtte fællesskabsfølelsen og få folk til at samle sig om en begivenhed som denne her i en lidt mørk og coronapræget tid.«

DR og TV 2 deler tv-rettighederne til slutrunden i Egypten. Danmark spiller sin første kamp 15. januar mod Bahrain.