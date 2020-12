En ny træner, flere, der åbner munden, og en DR-dokumentar, der var en øjenåbner.

Det er en stor del af opskriften på, hvordan der er kommet bedre harmoni og større ro over det danske håndboldlandshold.

Lad os starte med den første del. Jesper Jensen. Den nye mand i trænersædet, som på kort tid har udnyttet de få træninger, han har haft.

Han har været skarp, har skabt en stor ro i truppen og en tro på tingene, forklarer Mie Højlund.

Når man er helt nede, skal der mange kræfter til at bære folk op ige. Mie Højlund, landsholdsspiller

»Han er jo helt vildt stille og rolig og meget nede på jorden. Det passer bare rigtig godt ind. Han er mega ydmyg og tager tingene, som de kommer. Han er mega skarp på taktikken. Der er ikke noget at sætte en finger på, han er virkelig dygtig til det hele, og så er det bare godt, han også har en god personlighed, der passer godt ind i truppen,« siger den danske landsholdsspiller.

Netop hans personlighed kendte landsholdsmålmand Sandra Toft Galsgaard i forvejen, da hun har haft Jesper Jensen som træner i Team Esbjerg.

Og da landstrænerjobbet blev ledigt, sagde hun også til ham, at han skulle tage det, hvis han fik det tilbudt.

»Rent personligt havde jeg bare en følelse af, han ville passe godt ind. Han er ekstremt god til at sætte et hold sammen til trods for store forskelligheder. Han er bare god til mennesker,« siger Sandra Toft Galsgaard, der også roser landstrænerens taktiske finesser og faglige kvaliteter.

Sandra Toft kender Jesper Jensen fra tiden i Team Esbjerg, og hun har kun rosende ord til den nye landstræner. Foto: Henning Bagger Vis mere Sandra Toft kender Jesper Jensen fra tiden i Team Esbjerg, og hun har kun rosende ord til den nye landstræner. Foto: Henning Bagger

Han er 'et nyt friskt pust', der arbejder videre på det fundament, Klavs Bruun Jørgensen lagde, inden han stoppede i januar, kombineret med, at Jensen selv har lagt de sidste 10 procent til med sit eget koncept, forklarer hun. Det og landstrænerens personlighed har betydet meget for den umiddelbare succes.

»Han er egentlig ret følsom og empatisk, og han går meget op i, at alle er glade. Samtidig har han også autoritet og respekten, men der skal være god stemning,« siger landsholdsmålmanden, der også kan fornemme en endnu større åbenhed i truppen.

»Flere er begyndt at åbne munden. Det arbejdede vi også på før lige så stille, og så har Jesper måske bare åbnet det helt sidste op. Al dialog flyder meget mere, og folk tør være sårbare og kommunikere om de fleste ting,« siger Sandra Toft Galsgaard.

Og så er der DR-dokumentaren 'Et landshold i knæ', der fulgte spillerne i 2019.

Mie Højlund kan mærke en forskel i truppen, efter Jesper Jensen er kommet til. Foto: Henning Bagger Vis mere Mie Højlund kan mærke en forskel i truppen, efter Jesper Jensen er kommet til. Foto: Henning Bagger

Et år, der endte med nedtur, en mislykket OL-kvalifikation og mange følelser. Følelser kørte for meget som en rutsjebane, og at sidde og se dokumentaren gjorde, at spillerne for alvor fik øjnene op for, at der skulle ske noget.

»Det var virkelig udmattende enten at skulle være helt oppe eller helt nede hele tiden. Det tærer meget på energien, og når man er helt nede, skal der mange kræfter til at bære folk op igen,« siger Mie Højlund.

Hun oplever i år et landshold, hvor der er en større balance. Det går ikke op og ned på samme måde, og selv om de er glade ved en sejr og triste ved et nederlag, bliver fokus hurtigt flyttet til, hvordan de kan restituere bedst og justere på de små ting, der betyder meget på den lange bane.

Det er langt mere stabilt og betyder meget for holdet energi, og adspurgt, om det er Jesper Jensen, der har justeret eller holdet selv efter at have set dokumentaren, lyder svaret, at det nok er en blanding.

»Mest af alt tror jeg, det er, at vi spillere har fået bevidstheden omkring. Det var meget sigende i dokumentaren, man kunne se det for sig selv, hvor meget vi går op og ned i følelser hele tiden. Det var måske ikke noget, vi var særlig bevidste om førhen, og måske bemærkede vi heller ikke, hvor mange kræfter det egentlig tog både for den enkelte, men også for hele truppen. Bare det at få bevidstheden omkring det har gjort en kæmpe forskel,« siger Mie Højlund.

Jesper Jensen har tidligere fremhævet Christina Roslyng som en vigtig del af landsholdet. Foto: Bo Amstrup Vis mere Jesper Jensen har tidligere fremhævet Christina Roslyng som en vigtig del af landsholdet. Foto: Bo Amstrup

Hovedpersonen selv fortæller, at det, han er lykkedes med på holdet, er at finde den menneskelige balance. Noget, han tror i den grad giver pote og gode resultater over tid.

»Vi har fundet de rigtige mennesker rundtomkring,« siger Jesper Jensen og fremhæver blandt andet lederteamet.

Her har han adskillige eksperter ved sin side, der kan bidrage med det, han og assistenttræner Lars Jørgensen ikke kan.

»Der er rigtig mange, der bidrager med noget godt, og vi har kæmpe stor tillid til hinanden i ledergruppen. Så synes jeg jo bare, at spillerne på alle mulige måder – selv i de her corona-tider – har vist, hvor meget de vil det,« siger Jesper Jensen.