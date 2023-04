Lyt til artiklen

Den 34-årige bosniske landsholdsspiller Alen Ovcina er blevet udelukket i fire år for brugen af doping.

Det oplyser det europæiske håndboldforbund EHF.

Ovcina har brugt det forbudte stof 19-Norandrosterone, som forbundet beskriver som værende steorider.

Han testede positiv efter en EM-kvalifikationskamp mod Slovenien i oktober sidste år.

Alen Ovcina har ikke meget at juble over i øjeblikket. Foto: KARIM JAAFAR Vis mere Alen Ovcina har ikke meget at juble over i øjeblikket. Foto: KARIM JAAFAR

Ovcina har selv en forklaring på, hvad der er gået galt, som han har delt på sin Facebook-side. I forbindelse med et genoptræningsforløb begyndte Ovcina et bruge et andet kosttilskud end normalt, og det viste sig så at indeholde de anabole steroider, mener han.

'Jeg fik desværre den hårdeste mulige straf, og jeg kommer til at betale dyrt for min hensynsløse beslutning,' skriver han blandt andet.

'Jeg mener, jeg har forvoldt den største skade på mig selv og min familie, men livet skal også gå videre, og sammen kan vi overvinde og klare situationen,' skriver han videre, inden han lover at gøre comeback på håndboldbanen i fremtiden.

Udelukkelsen trådte i kraft pr. 21. december sidste år, så bosnieren kan komme i aktion igen i december 2026. Her vil han være 38 år gammel.

Ovcina har spillet det meste af sin karriere i Bosnien foruden afstikkere til Tyrkiet, Serbien og Qatar.