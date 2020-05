Affæren om nedrykninger i dansk håndbold er gjort til en hastesag i Idrættens Højesteret.

Dansk idræts højeste domstol speeder processen op for at kunne sætte et hurtigt punktum i den spegede nedrykningssag, der har sat dansk håndbold på den anden ende.

Allerede inden Dansk Håndbold Forbunds (DHF) repræsentantskab mandag aften blåstemplede forbundets sæsonfacit, var sagen blevet sendt videre til Danmarks Idrætsforbunds appelinstans - også kendt som Idrættens Højesteret.

Med tanke på, at udfaldet kan få store konsekvenser for klubberne, forbundet og planlægningen af næste sæson, har appelinstansen valgt at gøre sagen til en hastesag.

Dermed kan man forvente en hurtigere afgørelse end normalt, hvor der kan gå flere måneder, inden der foreligger en dom.

- Denne sag vil blive behandlet hurtigere, fordi den handler om nedrykning, og det er vigtigt at få et resultat så hurtigt som muligt, siger Silje Juel Rubæk, der er juridisk sekretær i Danmarks Idrætsforbund.

- Selv om sæsonen er afsluttet, er det jo stadig en verserende turnering, og det skal afgøres, om de klubber skal rykke ned. Derfor er det i alles interesse, at der kommer et hurtigt resultat, forklarer hun.

Det er Nordsjælland, EH Aalborg og Odder, som har klaget til DIF's appelinstans, fordi de føler sig uretfærdigt behandlet af Dansk Håndbold Forbund.

Årsagen er, at DHF's professionelle udvalg besluttede at fastfryse ligatabellerne, da det stod klart, at der på grund af coronapandemien ikke ville blive spillet mere håndbold i denne sæson.

Det betød, at de tre klubber blev dømt til nedrykning i deres respektive rækker, selv om de matematisk stadig havde haft mulighed for at redde sig, hvis den aflyste turnering var blevet færdigspillet.

Klubberne nægter at acceptere udfaldet, og sagen har siden været vidt omkring i en labyrint af juridiske stikveje.

Først underkendte håndboldens egen domstol afgørelsen, fordi DHF's profudvalg ikke havde lovhjemmel til at træffe den.

DHF svarede igen med at indkalde forbundets højeste organ, repræsentantskabet, der med 50 stemmer mod 1 godkendte profudvalgets afgørelse.

Det udfald havde de tre klubber imidlertid forventet, og allerede inden mandagens afstemning havde de sendt sagen videre til DIF's appelinstans.

Her ligger den nu, og det store spørgsmål er, hvor længe den kommer til at gøre det.

- Normalt tager det en til to måneder at behandle den slags sager. Men man forsøger at gøre det hurtigere i dette tilfælde. En præcis tidshorisont kan vi dog ikke give, siger Silje Juel Rubæk.

Klubberne har agiteret for, at man på grund af de usædvanlige omstændigheder skal droppe nedrykning i denne sæson, som man har gjort flere steder i udlandet.

Det vil i så fald give en håndboldliga med 15 i stedet for 14 hold i næste sæson, hvilket vil tvinge DHF til at udtænke en helt ny sæsonkalender.

Samtidig befinder de tre klubber sig lige nu i en spagat, hvor de ikke ved, hvilken række de skal spille i efter sommerferien.

EH Aalborgs direktør, Henrik Skals, fortalte mandag, at klubben lige nu kun råder over én spiller til næste sæson.

Derfor hviler alles øjne på DIF's appelinstans, som altså lover at træde på speederen.

- Det vil nok ikke vare måneder, men der vil stadig være nogle formelle ting, der skal klares.

- Sagen skal vurderes af vores formandskab og vores dommere, og derudover skal der indsamles papirer. Siden skal den nok også i en form for lynhøring, oplyser Silje Juel Rubæk.

- Det kan godt være, at det ikke vil være en lige omstændelig høring, som vi normalt kører, men de forskellige parter skal have lov at udtale sig. I hvert fald modparten, forklarer hun.

Der blev senest spillet håndbold i de bedste rækker 11. marts, umiddelbart inden statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede landet ned.

7. april blev sæsonen endegyldigt afblæst. Nu venter håndboldverdenen på resultatet af den sidste kamp uden for banen.

/ritzau/