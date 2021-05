Håndboldpræsident mener, at skandinaviske dommere ikke kan dømme hinanden. Det får formand til at sige op.

Dommerformanden i Det Internationale Håndboldforbund (IHF), spanieren Ramon Gallego, har sagt op.

Det sker i protest mod IHF-præsident Hassan Moustafa, skriver TV2 Sport.

Gallego har set sig sur på Moustafa, fordi præsidenten mener, at skandinaviske dommere ikke længere skal have lov til at dømme andre skandinaviske hold - altså må danske dommere eksempelvis ikke dømme Norge.

Ifølge Gallego skal IHF ikke blande sig i valget af dommere til kampene, og derfor har han forladt sin stilling med øjeblikkelig virkning.

- Det er særligt kritisk her, hvor vi nærmer os OL i Tokyo. Han (præsidenten, red.) sår tvivl om, hvorvidt de nordiske dommere er upartiske, når de dømmer andre nordiske hold, skriver Ramon Gallego i et brev, som han har sendt til blandt andet TV2 Sport.

Den 65-årige spanier har samtidig sendt sin opsigelse til IHF's eksekutivkomité. Her fortæller han flere detaljer om sine uenigheder med Moustafa, der ifølge TV2 Sport af mange bliver betragtet som enehersker i IHF.

Gallego påpeger blandt andet, at der intet sted i IHF's regler står noget om, at dommere ikke må dømme hold fra deres egen region.

Han nævner også, at første gang, han hørte Moustafa omtale problematikken, var ved herrernes VM i kampen mellem Sverige og Egypten.

Her tabte værterne og Moustafas hjemland, Egypten, 23-24 til Sverige i en kamp med norske dommere.

Gallego var udpeget som en af de to øverste repræsentanter ved sommerens OL i Tokyo. Men efter uenighederne blev han fjernet fra posten. Det har også været en medvirkende faktor til hans opsigelse.

TV2 Sport har kontaktet IHF for en kommentar, men forbundet er ikke vendt tilbage.

