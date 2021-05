Efter Ringsteds medhold i appelsag ændres antallet af nedrykkere i næste sæson i de øverste håndboldrækker.

To hold rykker direkte fra HTH Herreligaen og ned i 1. division efter grundspillet i næste sæson.

Det er en af konsekvenserne af, at ligaen i en enkelt sæson må udvides til 15 hold, efter at TMS Ringsted har fået medhold i, at klubben må blive i ligaen efter Århus Håndbolds konkurs.

Samtidig får afgørelsen også betydning for nedrykkerantallet i divisionerne.

Det siger chef for turneringer i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Frank Smith.

- Konsekvensen, af at TMS Ringsted bliver i ligaen, er, at der i næste sæson er 15 hold i ligaen, og der ekstraordinært er to direkte nedrykkere til 1. division.

- Når vi kører med et ulige antal i ligaen, skal vi have en ekstra nedrykker, og det kommer til at have en afsmittende effekt på rækkerne under.

- I 1. division betyder det så, at der i stedet for tre direkte nedrykkere vil være fire direkte nedrykkere i den kommende sæson. Og sådan fortsætter det. Afgørelsen giver en dominoeffekt, siger Frank Smith.

I 2022/23-sæsonen vil der igen være 14 hold i landets bedste række.

Med den midlertidige udvidelse til 15 hold bliver grundspillet to runder længere.

Samtidig vil der være et hold, som bliver færdig med grundspillet og derfor sidder over, når ligaens øvrige 14 hold mødes i sidste spillerunde og potentielt skal fordele pladserne i slutspillet eller forsøge at undgå nedrykning.

- Der bliver nogle kæmpe udfordringer i forhold til at lægge kampprogrammet, men det er udfordringer, som vi må sætte os ned og løse. Vi har først lige fået kendelsen, så vi skal lige finde ud af, hvordan vi rent praktisk løser det her.

- En egentlig strukturændring er ikke på tale, siger Frank Smith.

/ritzau/