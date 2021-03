Grundspillet i herrernes bedste håndboldliga nærmer sig enden, men en appelsag kan ændre på slutstillingen.

En appelsag kan få afgørende betydning for slutstillingen i grundspillet i herrernes bedste håndboldrække.

18 dage før sidste spillerunde valgte Bjerringbro-Silkeborg onsdag at appellere en straf på tre skrivebordsnederlag til TMS Ringsted, TTH Holstebro og KIF Kolding for brug af en ulovlig spiller.

Sagen er nu endt i Håndboldens Appelinstans, der arbejder på højtryk for at have en afgørelse klar inden sidste spillerunde i grundspillet 4. april.

De involverede klubber bliver kontaktet allerede torsdag, så de kan blive hørt i sagen.

- Vi skulle gerne have en afgørelse sidst i næste uge eller mandag-tirsdag ugen efter, siger Karsten Madsen, der er formand for appelinstansen.

- Vi sender sagen i partshøring, og det gør vi i dag (torsdag, red.), så kommer der høringssvar ind mandag, og så kan vi behandle appelsagen, forklarer han.

Sagen drejer sig om Bjerring-Silkeborg-spilleren Sasser Valde Helveg Sonn, der i foråret har været på banen i kampene mod Ringsted, TTH og KIF, uden at der var styr på spillerens papirer.

Bjerringbro-Silkeborg mener dog, at disciplinærinstansens straf på tre skrivebordsnederlag er alt for hård og har appelleret.

Afgørelsen fra Håndboldens Appelinstans får konsekvenser for en lang række klubber både i bunden, midten og toppen af tabellen.

Ringsted kæmper mod Lemvig-Thyborøn om at undgå rækkens sidsteplads og en direkte nedrykning.

Den tilkendte skrivebordssejr over Bjerringbro-Silkeborg er medvirkende til, at Ringsted nu har et point mere end Lemvig-Thyborøn.

I midten af tabellen er KIF Kolding involveret i en hård kamp med Fredericia, Ribe-Esbjerg, Skjern og Skanderborg om tre endnu ikke afgjorte pladser i top-8 og dermed adgang til slutspillet.

Her kan appelinstansens afgørelse også rykke rundt på stillingen, afhængigt af hvordan den falder ud.

I toppen forringer de tre skrivebordsnederlag Bjerringbro-Silkeborgs muligheder, mens TTH Holstebro står stærkere.

På grund af de store konsekvenser er det vigtigt, at afgørelsen foreligger før sidste spillerunde.

Det er alligevel en risiko for, at sagen kan få et længere forløb og strække sig ind i slutspillet.

Det skyldes, at afgørelsen fra Håndboldens Appelinstans kan tages videre til Idrættens Højeste Appelinstans under Danmarks Idrætsforbund (DIF).

- Alle afgørelser kan ende der, og det sker jo en gang imellem, siger Karsten Madsen.

- Den part, der taber, kan sende sagen videre til DIF, og den mulighed skal være til stede, selv om det altid vil være en udfordring, når vi kommer hen på dette tidspunkt at sæsonen.

- Vi har et retssystem, hvor man har nogle retsgarantier, som man skal have lov til at benytte sig af. Det kan give nogle praktiske udfordringer i forhold til turneringsafviklingen, og det eneste, vi kan gøre, er at arbejde hurtigt, siger formanden.

I sidste sæson kom der et efterspil, da EH Aalborg, Nordsjælland og Odder indbragte en sag for Idrættens Højeste Appelinstans, efter at sæsonen var blevet afbrudt som følge af coronapandemien.

Den bratte afslutning på sæsonen førte til en række skrivebordsafgørelser, som havde betydning for op- og nedrykning og dermed konsekvenser for de tre klubber.

/ritzau/