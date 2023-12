Det er et af de mørkeste kapitler i dansk sportshistorie.

Det danske kvindelandshold i håndbold var ved at drage den ultimative konsekvens ved VM i Tyskland 1997 og trække sig fra finalen, efter to danske tilskuere var blevet stukket ihjel under 1. halvleg af semifinalen.

Den frygtelige hændelse berør stadig de tidligere landsholdskæmper, der var med dengang – og de valgte i sidste ende at spille til ære for tilskuerne.

I DR-dokumentaren 'Håndboldens Heltinder' kan ma se, hvor meget hændelsen har påvirket dem. Særligt Anne Dorthe Tanderup har svært ved at holde tårerne tilbage, da hun taler om chokket.

Anne Dorthe Tanderup var anfører på guldholdet. Foto: Nikolai Linares Vis mere Anne Dorthe Tanderup var anfører på guldholdet. Foto: Nikolai Linares

»Vi ærer faktisk bedst de afdøde, os selv, landet og håndbold ved at gå ind og spille den finale. Nu kan jeg godt mærke, at jeg bliver sådan lidt...,« siger hun, før hun standser op fortæller, at der er mange følelser, der kommer op i hende.

Camilla Andersen husker selv, at hun fik beskeden om de dræbte tilskuere i et lokale, hvor hun var til dopingkontrol. Hun havde blandt andet sin morfar og forældre i hallen i Berlin.

Det danske landshold havde ikke nået at tænke mange tanker om finalen eller taktikken mod Norge, men de kom blæsende ud med en enorm motivation.

De vandt 33-20 i en drøm af en kamp, og titlen havde enorm betydning for de involverede.