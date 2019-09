Sydfynboerne var tæt på at smide en sikker sejr væk, men genfandt rytmen, da det gjaldt.

Sidste sæsons sølvvindere fra GOG er efter en lidt tung start tilsyneladende kommet på ret kurs i herrernes håndboldliga, Primo Tours Ligaen.

Sydfynboerne vandt onsdag aften med 33-30 på hjemmebane over Århus Håndbold og har dermed ligesom aarhusianerne fire point efter fire kampe.

En krise i kampens slutfase var dog tæt på at spolere en tilsyneladende sikker sejr, men GOG bjærgede med hiv og sving de to point i land.

GOG var ikke bagud på noget tidspunkt i kampen og førte 20-17 efter en første halvleg, hvor holdets scoringer var fordelt på hele 11 spillere.

Anført af ligatopscorer Nikolaj Læsø holdt gæsterne dog snor i hjemmeholdet, og efter fem minutters spil af anden halvleg havde Århus Håndbold udlignet til 21-21.

En GOG-udvisning kunne have bragt Århus i front, men de to minutter i overtal blev forpurret af tekniske fejl, og fynboerne fik kontrol over kampen igen.

I GOG's mål havde Viktor Gisli Hallgrimsson en stille første halvleg, men fik godt fat efter pausen, og kampen syntes afgjort ti minutter før tid ved 30-24 til hjemmeholdet.

Men pludselig gik holdet i stå, og Århus fik med fem på stribe reduceret til 29-30.

To scoringer af topscorer Lasse Møller og en enkelt af Mathias Gidsel afblæste dog alarmen og sørgede for fynsk sejr.

Efter nederlag i de to første ligakampe har Nicolej Krickaus mænd vundet to kampe i træk, ligesom holdet har åbnet Champions League med en sikker sejr.

Øverst i tabellen ligger Aalborg Håndbolds regerende mestre, men aalborgenserne smed onsdag aften sæsonens første point, da det på hjemmebane blev 26-26 mod Skanderborg Håndbold.

Marcus Mørk scorede det udlignende mål for gæsterne 16 sekunder før tid.

/ritzau/