»Det er helt fantastisk!«

Odense Håndbolds landsholdsstjerne Mie Højlund var ekstatisk, da B.T. fangede hende efter guldtriumfen, og inden hun sluttede sig til holdkammeraternes 'We Are The Champions'-sang i omklædningsrummet.

»Det var alt, alt, alt for nervepirrende til sidst.

»De havde en chance til sidst. De havde flere chancer, hvor de kunne have afgjort det. Vi fik heller ikke afsluttet ordentligt på vores angreb. Så at de ikke scorer til sidst, er lidt held. Det er vi glade for at have med os i finalen.«

Højlund og Odense genvandt DM-guldet med 25-24 i den tredje og afgørende finalekamp mod Team Esbjerg, der ellers havde fynboerne godt og grundigt stoppet ned i sækken undervejs.

Men vestjyderne glemte at snørre den.

»Det er en helt surrealistisk følelse. Vi er bagud med fem eller seks, jeg kan ikke huske det. Vi spiller en skidt første halvleg og er heller ikke perfekt i anden halvleg, men vi hiver den alligevel hjem. Nerverne sad uden på tøjet i dag. Det er helt vildt at stå med sejren nu!« fortsatte Mie Højlund.

»Det er helt fantastisk. Jeg havde ikke turde håbe på det. Vi vinder så snævert i dag. Det er det, man kæmper for i så mange år, og endelig står man med sejren. Det er helt vildt.«

Hun har allerede planlagt fejringen.

»Vi skal have masser og masser af alkohol og fest og farver og guld og glimmer og alt, hvad den kan få,« siger hun og glæder sig over, at Odense ikke som Esbjerg har en vigtig weekend med Champions League foran sig.

»Det er rigtig dejligt, hahaha!«

Efter den dårlige første halvleg hankede Odense-spillerne op i hinanden i pausen.

»Vi lærte af vores anden kamp i Esbjerg. Selvom vi er bagud med fire-fem stykker, er det stadig muligt at komme op.«

»Vi skulle blive ved. Vi var bagud med tre ved pausen, det er ingenting i håndbold.«