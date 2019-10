Team Esbjerg får ikke noget ud af protesten over timeout-situation fra pokalkamp mod Herning-Ikast.

Håndboldens disciplinærinstans tager ikke Team Esbjergs nedlagte protest fra pokalkampen mod Herning-Ikast 19. september til følge.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en pressemeddelelse.

- Håndboldens disciplinærinstans har vurderet, at den situation, som Team Esbjerg har nedlagt protest over i kampen mod Herning-Ikast Håndbold, er et dommerskøn.

- Ifølge spillereglerne kan man ikke nedlægge protest mod et dommerskøn, og derfor tages protesten ikke til følge, lyder det i kendelsen.

Team Esbjerg nedlagde protest, fordi klubben mente, at træner Jesper Jensen med 35 sekunder tilbage af kampen havde trykket på timeout-knappen, mens Esbjerg var i boldbesiddelse.

Ifølge Team Esbjerg var lyden fra hornet dog forsinket, og Herning-Ikast nåede at erobre bolden, og derfor fik det vestjyske hold ikke love til at tage timeout.

- Efterfølgende forsøgte dommerne at afgøre, om dette var tilfældet ved hjælp af videoproof, men det kunne ikke afgøres via tv-billederne, forklarer DHF.

- Disciplinærinstansen vurderer, at dommernes afgørelse i forbindelse med hændelsen i kampens 59:25 minut er at betragte som en situationsafgørelse (dommerskøn).

DHF oplyser, at Team Esbjerg i høringsforløbet har angivet endnu en timeout-situation, fra da der manglede 14 sekunder af kampen, men da den ikke er nedlagt som officiel protest, kan disciplinærinstansen ikke behandle den.

Herning-Ikast endte med at vinde pokalkvartfinalen med 26-25, og Team Esbjerg-træner Jesper Jensen udtrykker frustration over, at hans hold ikke bliver tildelt en omkamp.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er i chok, men jeg føler mig kørt over af et system, og jeg føler frustration på spillernes vegne, for klubben og mig selv.

- Der sker så mange fejl i kampens sidste 35 sekunder, og de går os alle imod. Vi mister to timeouter, vi får et straffekast imod os, og vi mister bolden to gange uden at vi begår nogen fejl.

- Det er grotesk, og det er en trist dag for ikke bare Team Esbjerg, men også dansk håndbold, siger Jesper Jensen i en pressemeddelelse fra Team Esbjerg.

