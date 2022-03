Efter fire år som administrerende direktør forlader Lars Peter Hermansen Odense Håndbold.

Det melder klubben ud i en pressemeddelelse.

»Det er med stor beklagelse, at jeg har modtaget Lars Peters opsigelse,« siger bestyrelsesformand i Odense Håndbold, Niels Eriksen, og fortsætter:

»Lars Peter har meddelt mig, at han ønsker at prøve sig selv af inden for noget andet, og det respekterer jeg naturligvis.«

Lars Peter Hermansen forlader et håndboldhold, som ellers har haft stor succes i sidste sæson. Det erkender Lars Peter Hermansen dog også.

»Det har været en fantastisk spændende, lærerig, hård, men også succesfuld tid, som sportsligt kulminerede med, at Odense Håndbold for første gang i historien vandt pokal- og DM-guld i sæsonen 2020/2021,« siger Lars Peter Hermansen og fortsætter:

»Udover de gode sportslige resultater er vi også lykkes med at øge omsætningen med mere end 50 procent og mere end fordoble antallet af samarbejdspartnere, som i dag tæller over 300 virksomheder. De er alle med til at gøre Odense Håndbolds netværk til et af Fyns stærkeste.«

Flotte sportslige resultater og god økonomi i klubben siger Lars Peter Hermansen farvel til.

Forklaringen på opsigelsen fra Lars Peter Hermansen lyder på, at han efter nøje overvejelser søger nye udfordringer.

»Efter fire fantastiske år som direktør i Odense Håndbold har jeg valgt at søge nye udfordringer,« siger han og fortsætter:

»Nu skal jeg bruge noget tid på at finde en ny og spændende virksomhed, som jeg kan blive en del af, men jeg vil selvfølgelig fortsætte med at arbejde målrettet og hårdt for Odense Håndbold til og med min sidste officielle arbejdsdag.«

Lars Peter Hermansen stopper officielt 31. juli 2022, men vil have sin sidste arbejdsdag 30. juni 2022.

Og nu går jagten for Odense Håndbold ind på at finde en ny direktør.

»Nu vil vi fokusere på at finde en ny kompetent direktør, der kan være med til at videreudvikle Odense Håndbold, og i den forbindelse vil vi samtidig indtænke en styrkelse af vores sportslige ledelses-setup,« siger bestyrelsesformand Niels Eriksen.