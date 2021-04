Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, har haft nogle hektiske dage, siden det danske håndboldhold præsenterede verdensstjernen Aron Palmarsson.

For det vakte i den grad opsigt, da Aalborg for anden gang på få måneder kunne præsentere en spiller fra den absolutte verdenstop.

I februar kom det frem, at man hentede den danske superstjerne Mikkel Hansen hjem fra sommeren 2022.

Og blot et par måneder efter lykkedes det at få den 30-årige islandske storspiller Aron Palmarsson til Aalborg.

Det er ikke en hvilken som helst spiller, man henter fra Barcelona. Nej, han er en af spillets allerbedste, og skiftet har også ramt alskens medier verden over.

Interessen har været så stor, at direktør Jan Larsen fik et opkald – blandt mange – fra en islandsk tv-station.

»De ville gerne i dialog med os, fordi de ville sende vores kampe, men vi har selvfølgelig ikke rettighederne (det har TV 2., red.). Men interessen er der, fordi Palmarsson kommer. Jeg har fået opkald fra alt fra udenlandske agenter til potentielle sponsorer,« siger Larsen til B.T. og tilføjer:

»Vi er glade for det, men vi havde også håbet, det ville ske med dét, vi har gjort.«

Han lægger da heller ikke skjul på, at det er tilføjelsen af Mikkel Hansen tidligere på året, der har banet vejen for endnu et spektakulært skifte.

»Mikkels ankomst har åbnet for en masse ting. Det har været en blåstempling af os. Det har betydet, at indgangen til spillere, vi ikke har haft mulighed for før, er åbnet op. Det er der ingen tvivl om.«

»Aron har da også talt med Mikkel om projektet. Og så er det ingen hemmelighed, at Palmarsson er gode venner med vores assistenttræner, Arnor Atlason.«

»Derigennem fik vi kontakten, og så har vi snakket med ham og hans agent og præsenteret projektet.«

»Aron er en spiller, som vi for seks-otte måneder siden troede var helt umulig at få fat i. Det var det samme med Mikkel Hansen, men det lykkedes altså. Han tror på vores projekt, hvor vi har bygget klubben op igennem mange år og har lagt på stille og roligt.«

Hansen og Palmarsson er da heller ikke de eneste tilgange, Aalborg har præsenteret. Også Martin Larsen, Kristian Bjørnsen og Jesper Nielsen kommer til. Hertil peger Larsen på, at de er hentet, fordi klubben mister nogle andre spillere.

Alligevel trænger ét spørgsmål sig på.

Har I andre esser i ærmet?

»Det kan jeg ikke afvise, og jeg kan ikke love det. Vi vil stadig bygge et hold op af en stamme af danske spillere eller spillere med klub-dna, så vi er sikre på, at vi holder kontinuitet og sammenholdet indefra. Vi kommer ikke til at hente ti nye spillere bare sådan uden videre,« siger han og tilføjer:

»Palmarsson er en fantastisk signing. En af verdens bedste. Det niveau, han har, bliver forrygende for os. Så vi er bare stolte og ydmyge over at få ham ind. Men vi er også glade for vores hold med mange dygtige spillere, som vi har nu, og vi kan jo allerede komme i Final Four i Champions League i år. Det går vi efter.«

»Men det er klart, at Mikkel Hansen og Aron Palmarsson kommer til at give dét ekstra til vores hold.«

Aalborg skal møde Flensborg-Handewitt i Champions League-kvartfinalen i maj, og de danske mestre kæmper vanen tro med om det danske mesterskab.