23-årige Simon Hald har gennemgået en enorm udvikling.

»En ting er at have fysikken, en anden er at formå at bruge den. Det har han arbejdet rigtig meget med. Og med succes.«

Sådan fortæller direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen, til B.T. Sport om VM-aktuelle Simon Halds håndboldmæssige udvikling. En udvikling, der begyndte tilbage i 2008, da Simon Hald for første gang trak en rød Aalborg-trøje over hovedet som en del klubbens førstehold.

Nu - mere end ti år senere - indrømmer Jan Larsen, at man dengang i klubben var spændt på, om Simon Hald kunne få udløst sit enorme potentiale.

Det er ingen hemmelighed, at han manglede en del på det tekniske og taktiske plan. Jeg indrømmer også gerne, at flere af os i klubben spurgte os selv: 'Når han det?' Jan Larsen, direktør i Aalborg Håndbold

»Det handlede om, hvorvidt han var i stand til at komme op på den allerøverste hylde. Simons forudsætninger var gode grundet sin fysik, hurtighed og smidighed. Men der skulle alligevel mere til.«

Ifølge Jan Larsen handlede det for Simon Hald både om forsvar- og angrebsspillet

»Han har altid været stor og stærkt. Manden er jo bygget af jern. Men det er ingen hemmelighed, at han manglede en del på det tekniske og taktiske plan. Jeg indrømmer også gerne, at flere af os i klubben spurgte os selv: 'Når han det?'. Der herskede dog ingen tvivl om, at potentialet var der og har altid været dér,« fortæller Jan Larsen.

»Simon skulle, som alle andre stregspillere, lære at stå de rigtige steder, screene på de rigtige tidspunkter og gribe bolden i højt og lavt leje. Forsvarsmæssigt handlede det om, hvor højt han skulle gå, om han i stedet skulle falde tilbage i forsvaret, læse spillet og lære at vurdere, hvad det var for en type, han stod over for.«

Simon Hald spillede på Aalborg Håndbolds førstehold fra 2012 til 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere Simon Hald spillede på Aalborg Håndbolds førstehold fra 2012 til 2018. Foto: Henning Bagger

Det er ikke forkert at sige, at Simon Hald er kommet godt og grundigt efter udfordringerne fra sine unge håndboldår.

Spørger man Jan Larsen, er det Simon Halds helt egen fortjeneste.

»Han har været ekstremt målrettet og har haft en ukuelig vilje. Han fighter hårdt for tingene og har gennemgået en flot udvikling, selvfølgelig i samarbejde med gode trænere, men han skal også have ros for at lægge lag på sit spil i både forsvaret og angrebet. Det er jeg imponeret over.«

»Det er også derfor, han har kæmpet sig op til dér, hvor han er i dag,« fortæller Jan Larsen om den nuværende Flensburg- og landsholdsspilleren og tilføjer, at han har nydt at se Simon Hald i aktion for landsholdet under VM på hjemmebane.

Jan Larsen, direktør i Aalborg Håndbold. Foto: Henning Bagger Vis mere Jan Larsen, direktør i Aalborg Håndbold. Foto: Henning Bagger

»Man skal huske, at der er meget pres på spillerne under et VM på hjemmebane og det pres, synes jeg, Simon har klaret flot. Mod Norge tænkte jeg virkelig, at det var helt fantastisk. Det er jo en knægt, vi har været med til at opdrage, og så havde en kæmpe rolle.«

»Dér var jeg sgu en stolt direktør,« fortæller en stolt Jan Larsen.

Jan Larsen har også til B.T. Sport fortalt historien om, hvordan Simon Hald i sine unge håndboldår startede som venstre back. Den historie kan du læse her.

Simon Hald fik debut på det danske landshold i 2015. Han skiftede i sommeren 2018 til tyske Flensburg-Handewitt fra netop Aalborg Håndbold.