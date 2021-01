Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark hylder håndboldherrerne for endnu en guldmedalje til Danmark.

De danske håndboldherrers VM-guldtriumf er et frisk pust midt i en hård tid med coronapandemi, der har lagt breddeidrætten ned i Danmark.

Det mener både Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark, der lykønsker håndboldlandsholdet efter søndagens finalesejr på 26-24 over Sverige.

DIF-formand Niels Nygaard kalder Danmarks VM-guld for anden gang i træk for en imponerende bedrift.

- Vi er mange, der savner noget at begejstres over midt i pandemien og den delvise nedlukning af samfundet. Håndboldherrerne har skabt spænding og glæde for flere millioner danskere hjemme foran tv-skærmene.

- Og de har i den grad vist, hvordan eliteidræt kan bevæge og samle danskerne, siger Nygaard til forbundets hjemmeside.

- Jeg håber, at VM-guldet og de mange stjernestunder foran tv-skærmen kan være med til at give et pust til at klare den næste tid, indtil det lykkes at få åbnet foreningsidrætten igen, siger han.

Team Danmarks stedfortrædende direktør, Per Boldt Jørgensen, peger på, at de danske håndboldherrer formår at samle nationen.

- Jeg tror ikke, at jeg siger for meget, hvis jeg påstår, at det her verdensmesterskab betyder noget helt særligt for Danmark, når vi står midt i en pandemi.

- Den glæde og begejstring, som holdet har spredt de seneste uger, var lige det, vi havde brug for, mener Per Boldt Jørgensen.

Han roser det danske landshold for en ekstraordinær præstation.

- Det er unikt at vinde VM to gange i træk. Det er ganske enkelt verdensklasse, og ved dette VM har vi været hele vejen rundt i følelsesregistret.

- I år har vi samtidig set, hvordan unge nye spillere er stemplet ind på holdet, og det lover særdeles godt for fremtiden, siger Per Boldt Jørgensen.

Det er anden gang i historien, at Danmark bliver verdensmestre i herrehåndbold. Akkurat som på hjemmebane i 2019 skete det med lutter sejre gennem hele turneringen.

