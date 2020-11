Ventetiden var lang, men det glæder Niels Nygaard, at håndbold-EM i Danmark blev reddet i sidste øjeblik.

Formanden i Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard, ånder lettet op, efter at regeringen mandag gav grønt lys til, at hele den kommende EM-slutrunde i kvindehåndbold kan afvikles i Danmark.

DIF-formanden har undervejs i processen selv undret sig over en lang svartid fra regeringen, og han er glad for, at det længe ventede svar også er positivt.

- Det er virkelig en god dag for dansk idræt i almindelighed og kvindehåndbolden i særdeleshed. Jeg er meget tilfreds med, at regeringen har forholdt sig til mesterskabets omfattende coronaprotokol og vurderet, at det er forsvarligt at afvikle mesterskabet.

- Udmeldingen kommer i sidste øjeblik, men vi har også stor forståelse for, at der er rigtig mange ting på regeringens bord i denne uforudsigelige coronatid, siger Niels Nygaard i en pressemeddelelse.

Samtidig roser han Dansk Håndbold Forbund (DHF) for et forbilledligt arbejde med at få hele mesterskabet til Danmark, efter at Norge for en uge siden måtte opgive at være vært for halvdelen af det.

- Dansk Håndbold Forbund har leveret et kæmpe arbejde under utrolig vanskelige og omskiftelige forhold, og jeg er lettet på DHF's og kvindelandsholdsspillernes vegne over, at mesterskabet kan afvikles i trygge rammer, siger Niels Nygaard.

Også Team Danmarks direktør, Lone Hansen, har i de seneste dage skærpet retorikken og efterlyst en positiv tilkendegivelse fra regeringen. Hun kalder mandagens udvikling for "en fantastisk nyhed".

- Der er blevet knoklet i kulissen hos både embedsmænd og DHF for, at EM kan afvikles på en forsvarlig måde. Det er et imponerende arbejde, som fortjener kæmpe ros.

- Vi trænger i den grad til at samles om noget positivt, og det kan en EM-slutrunde i håndbold i høj grad opfylde, siger hun.

Slutrunden begynder 3. december, og kampene skal spilles i Herning og Kolding.

/ritzau/