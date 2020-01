Dansk Håndbold Forbunds formand, Per Bertelsen, tager nu til genmæle i Klavs Bruun Jørgensens kritik af, at forbundet er ledet af en amatørbestyrelse, der ifølge hans mening ikke er gearet til at tage store og væsentlige beslutninger.

»Klavs Bruun skyder fuldstændig forkert,« siger Per Bertelsen om det statement, ekslandstræneren onsdag fremsatte i et B.T.-interview.

Per Bertelsen giver Klavs Bruun Jørgensen ret i, at bestyrelsesmedlemmerne ikke aflønnes med store beløb.

»Men jeg synes altså, at bestyrelsen har et godt grundlag for at træffe beslutninger for både eliten og bredden. Dem, der sidder der, modtager kvalificerede input fra blandt andet et prof-udvalg, landstrænerne og generalsekretæren. Vi evaluerer selvfølgelig løbende på det. Ikke mindst fordi vi i dansk håndbold i øjeblikket har en større strukturdebat i gang. Her diskuterer vi, hvordan tingene kan gøres bedre,« siger Per Bertelsen.

Hvad mener du om, at Klavs Bruun Jørgensen i artiklen udtaler sig i mindre pæne vendinger om spillerne Anne Mette Hansen og Mette Gravholt samt en unavngiven sponsor i Nykøbing F.?

»Jeg synes ikke, man skal skyde efter hinanden. Nu skal vi allesammen videre. Der er sikkert også nogle, der vil skyde efter Klavs. Men det giver ikke nogen mening at gøre.«

Er du nogensinde blevet præsenteret for hans kritik?

»Vi skal huske på, at generalsekretæren og sportschefen (Morten Stig Christensen og Morten Henriksen, red.) er hans nærmeste foresatte. Det er selvfølgelig dem, han skal diskutere de forskellige problemstillinger med. Så det er ikke bestyrelsen, han er i direkte dialog med. Men vi har selvfølgelig talt med ham undervejs i ansættelsesforløbet.«

Er du enig i hans betragtning om, at kvindelandsholdets niveau under hans ledelse har været for lavt, og at en ny træner kan bringe ny energi ind på holdet?

»Der skal ny energi ind, og sådan er det bare. Klavs har gjort det godt og kæmpet med den opgave, han har fået. Vi tror bare på, at det er tidspunktet nu, at der skal skiftes ud på landstrænerposten. Hvad angår samarbejdet mellem ham og DHF, har jeg ikke oplevet, at der har været problemer. Hvad angår mig selv, har jeg altid kunnet tale ordentligt med ham.«

Hvor står kvindelandsholdet efter Klavs Bruun Jørgensens afgang?

»Jeg synes faktisk, at vi er inde i en god gænge. Vi skal bare nå det sidste stykke vej, og det tror vi på, at en anden person vil kunne lykkes med.«

Klavs Bruun Jørgensen i aktion under en timeout ved december måneds håndbold-VM, hvor det danske kvindelandshold blev nummer ni. Foto: Bo Amstrup Vis mere Klavs Bruun Jørgensen i aktion under en timeout ved december måneds håndbold-VM, hvor det danske kvindelandshold blev nummer ni. Foto: Bo Amstrup

Hvad er potentialet i kvindelandsholdet?

»Sidst på året er der EM-slutrunde i Danmark. Jeg har det sådan, at jeg gerne ser, at holdet spiller sig i semifinalen. Det tror jeg, kan lykkes. Men vi skal have de sidste 5-10 procent med.«

Hvem skal erstatte Klavs Bruun Jørgensen som ny landstræner?

»Jeg er sikker på, at generalsekretæren og sportschefen finder den rette person. Kort sagt: Jeg har ikke i sinde at fremkomme med et bud, der kan læses i medierne.«

Kvindelandsholdets niendeplads ved VM var en skuffelse. Tror du, at DHF's to seniorlandshold fremadrettet fortsat på årsbasis vil modtage 11-12 mio. kroner i støtte fra Team Danmark?

»Det håber og tror vi på, at vi gør. Samarbejdet med Team Danmark er i øjeblikket rigtig godt, og det forventer jeg, at det også vi være i fremtiden. Det langsigtede mål for kvindelandsholdet er, at det i 2024 deltager ved OL i Paris.«