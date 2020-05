Dansk Håndbold Forbund slog mandag fast på et repræsentantskabsmøde, at skrivebordsafgørelserne om slutstillinger og nedrykninger fortsat gælder.

Det bliver oplyst i en pressemeddelelse fra DHF.

»Beslutningen blev truffet til et møde i udvalget for professionel håndbold 15. april 2020. Efterfølgende ankede de tre klubber Nordsjælland, EH Aalborg og Odder Håndbold beslutningen til håndboldens appelinstans, der 5. maj ophævede beslutningen. Derefter blev det altså op til Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskab at afgøre, om udvalgets beslutning skulle stå ved magt,« skriver DHF.

Repræsentantskabet har stadfæstet disse afgørelser:

Turneringen afsluttes, hvilket også gælder 2. division og ned

Team Esbjerg og Aalborg Håndbold er DM-vindere

EH Aalborg og Nordsjælland rykkes ned i 1. division

Vendsyssel Håndbold og TMS Ringsted rykkes op

Sæby HK og IF Stjerne samt Odder Håndbold, FIF og Roskilde Håndbold rykkes ned i 2. division

Pokaler og medaljer udleveres til klubberne. Der afholdes ikke nogen ceremoni i den anledning

Fordeling af pladserne i CL og EC sker iht. EC-regulativet

Reglerne for opfyldning fra reserveholdslisten gælder uændret.

»Det er virkelig trist for alle parter i håndbolden, at den her sag er blevet trukket sådan i langdrag. Selvom vi har gjort alt efter bogen i forhold til at rådføre os med jurister, er der alligevel huller, som er blevet udnyttet til det sidste i kampen for at omgøre en beslutning, som rettelig bør ligge hos udvalget for professionel håndbold,« siger DHFs formand, Per Bertelsen.

Tidligere mandag kom det frem, at en rundspørge fra Jyllands-Posten viste, at alle ligatrænerne hos damer og herrer bakkede op om de pressede klubber.

16 af de 26 trænere var klar til at udvide næste sæson fra 14 til 15 hold, så der er plads til oprykkeren i de respektive rækker, mens ingen skulle nedrykkes.

Per Bertelsen ærgrer sig ifølge pressemeddelelsen over, at sagen er endt som en kampe i medierne og på de sociale medier.

»Vi er naturligvis klar over, at den her slags beslutninger er vigtige for vores klubber, men vi forsøger at gøre det, vi finder bedst – med klubberne ved bordet. Det er derfor, udvalget for professionel håndbold er det rigtige sted at træffe de her beslutninger,« siger han og tilføjer:

»Som jeg indledte med at sige, er det trist for dansk håndbold, at sagen er endt, som den er. Det bidrager kun til, at der bliver gravet grøfter, hvilket er helt usigeligt ærgerligt.«

»Nu må vi granske forløbet og forhåbentlig blive klogere på, hvordan vi i fremtiden kan håndtere uforudsete forhindringer endnu bedre, så håndbolden ikke igen skal være genstand for uhensigtsmæssig debat i offentligheden,« slutter han.

Nordsjælland, Aalborg og Odder har anket sagen til idrættens højesteret.