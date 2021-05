DHF-formand savner logik i den nye genåbningsplan, hvor håndboldsporten har trukket sorteper.

Spillesteder må afholde koncerter med publikum fra på torsdag, men de store håndboldhaller rundt omkring i landet skal fortsat stå gabende tomme.

Sådan lyder retningslinjerne i den seneste genåbningsplan, og det vækker hovedrysten i Dansk Håndbold Forbund.

- Jeg er rigtig glad på spillestedernes vegne, at de kan få lov at åbne. Problemet er logikken i de ting, der foregår. Den mangler jeg i det her, siger DHF-formand Per Bertelsen.

- Vi skal ikke stilles bedre end andre, men jeg synes godt nok, at vi i øjeblikket bliver stillet ringere. Vi kan have en hal i Herning til 12.000 tilskuere, hvor vi ikke må lukke nogen ind. Det er mig komplet uforståeligt.

- Bare nogle få tilskuere havde lunet i klubberne, fordi de så kunne have fået nogle sponsorer ind, som de kunne have begyndt at servicere en lille smule. Det er dybt bekymrende, siger Per Bertelsen.

Fra 6. maj og frem til næste genåbningsfase 21. maj er der udsigt til op til 21 håndboldkampe i mesterskabs- og nedrykningsslutspillene.

Dertil kommer, at Aalborg Håndbold står foran en normalt lukrativ Champions League-kvartfinale mod Flensburg-Handewitt, som nu også må spilles for lukkede døre.

Og det gør ondt i forbundet, der roser klubberne for at have håndteret den lange nedlukning godt.

- De har vist en rigtig god holdning til, hvordan vi tackler de forskellige ting. Jeg rigtig ked af det på deres vegne, siger Per Bertelsen.

Han mener ikke, at DHF i den nuværende situation kan gøre mere end at vente og så blot håbe på bedre nyheder i næste genåbning.

- Vi kan godt gå ud og råbe og skrige ude på gaden, men det nytter jo ikke noget. Vi har bestyrelsesmøde i næste uge, hvor vi vil vende situationen, men som udgangspunkt kan vi bare bakke klubberne op, siger Per Bertelsen.

/ritzau/