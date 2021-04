En tætsiddende sports-bh og trusser, der ikke er bredere end ti centimeter i siden.

Det er den påkrævede uniform, når kvindelige sportsudøvere går på banen i disciplinen strandhåndbold.

En uniform, der er blevet diskuteret de senere år, men ifølge Morten Stig Christensen, generalsekretær i DHF, er diskussionen ind til nu blevet slået hen som noget pjat.

Og det er ifølge Morten Stig Christensen ikke i orden.

Har du lyst til at dyrke sport i bikinitrusser eller speedos?

Han fortæller til DR, hvordan DHF oplever spillere, som ikke føler sig bekvemme i den minimalistiske spilledragt, der er påkrævet de kvindelig spillere.

I en tid hvor netop forskelsbehandling, rettigheder og kvindesyn bliver debatteret, er det en problemstilling, generalsekretæren mener, skal tages alvorligt.

For mens der er krav om, at kvinder stiller op i bikini ved internationale mesterskaber som VM og EM, skal mænd spille i tanktops og shorts.

Bikinikravet, mener Morten Stig Christensen, er opstået for at tiltrække sponsorer.

»Jeg tror simpelthen, det skyldes, at strandhåndbold – ligesom beachvolley – er en sport, man gerne har villet brande som noget ungt og smart. Det er sol, strand, sommer og atletiske, brune kroppe. Det er også derfor, de har sponsorer som solcremeproducenter, Fanta, Coca Cola og andre læskedrikke. Det er i den kontekst, det hele er opstået i,« siger han til DR.

Men på en kongres i weekenden, hvor de forskellige europæiske håndboldforbund mødtes, stillede nordmændene spørgsmålstegn ved bikinikravet, som de ønsker et opgør med.

Og det bakker DHF altså op om.

Ifølge Morten Stig Christensen skal man som udøver selv have retten til at vælge, om man har lyst til at vise sin krop frem i bikini, eller om man har det bedre i eksempelvis et par tights.

Det europæiske håndboldforbund har nu nedsat en arbejdsgruppe, som skal lave en indstilling om en regelændring til det internationale håndboldforbund.

Også i beachvolleyens verden har kvindernes spilledragt for nylig været diskuteret. Her var det dog et forbud mod bikini, som var problemet.

I forbindelse med Katara Cup i Qatar blev det nemlig i første omgang meldt ud, at kvinderne skulle iføre sig trøjer og knælange bukser.

Det fik to tyske spillere til at melde ud, at de ville boykotte turneringen. En udmelding, der blev bakket op af kolleger i hele verden blandt andre den danske beachvolley-spiller Cecilie Køllner Olsen, som skrev sådan på Facebook:

»Vi er ikke i mål, før kvinder kan spille i det, som de selv vil, om det så er småt eller stort, og det gælder i Qatar og alle andre steder. Danmark går heldigvis forrest og har ingen restriktioner på området.«