Dansk Håndbold Forbund håber at kunne præsentere en ny landstræner inden landsholdssamlingen midt i marts.

Jagten på en ny landstræner til det danske kvindelandshold i håndbold er i fuld gang.

I januar valgte Dansk Håndbold Forbund (DHF) nemlig at stoppe samarbejdet med Klavs Bruun Jørgensen, da Danmark missede OL-kvalifikationen efter et skuffende resultat ved VM i december.

Men den profil, DHF kigger efter, skal ikke adskille sig meget fra den tidligere landstræner, siger sportschef i DHF Morten Henriksen.

- Vi har været rigtig godt tilfreds med den profil, Klaus har, og de ting, han har arbejdet med.

- Der vil altid være nogle justeringer, alt efter hvem vi ansætter, og det skal der også være, men vi ønsker ikke at ændre ledelsesstilen markant eller skifte markant holdning til, hvordan vi skal spille.

- Overordnet set vil vi gerne prøve at holde nogenlunde samme stil, siger han.

Kvindelandsholdet samles midt i marts for første gang siden VM i december, hvor det blev til en skuffende niendeplads.

Morten Henriksen håber at kunne præsentere en ny træner inden da, men han vil ikke love noget.

- Det vigtigste for os er, at vi finder det helt rigtige match for kvinderne, trænerne og for dansk kvindehåndbold generelt, og det vil absolut være at foretrække, at det lykkes inden samlingen i marts.

- Men vi kommer ikke til at haste noget igennem med risiko for, at nogen fortryder. Det tager den tid, det tager, siger han.

Han vil ikke sige præcist, hvor mange trænere der har været eller stadig er i spil til stillingen, men DHF har holdt samtaler med mellem to og ti personer og er kommet meget tættere på en afgørelse, afslører han.

- Det har været en spændende proces og en proces, hvor vi er blevet bekræftet i, at der i hvert fald er kompetencer, og jeg er heller ikke nervøs for, at vi nok skal finde et nyt og spændende match, siger han.

I processen har han også talt med nogle af spillerne for at få deres tanker om forventningerne til en ny træner.

Samtidig er der lavet personprofiler på nogle af dem, der har været til samtale, og forbundet har også hentet referencer fra forskellige parter.

- I alt beskedenhed synes vi, at vi gør et godt og grundigt stykke arbejde, og det er også en af grundene til, at det tager lidt længere tid, siger Morten Henriksen.

Håndboldkvinderne skal møde Brasilien i to testkampe 28. og 29. marts på dansk grund.

/ritzau/