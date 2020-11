Kvindernes EM-slutrunde i håndbold skal ifølge planen begynde om 11 dage.

Derfor har Dansk Håndbold Forbund (DHF) meget travlt, hvis det skal lykkes at afholde slutrunden i to danske byer.

Afviklingen mangler dog grønt lys fra regeringen og myndighederne. DHF arbejder dog alligevel på, at slutrunden gennemføres. Det fortæller DHF-formanden, Per Bertelsen, i en pressemeddelelse.

»Vi har udviklet en omfattende corona-protokol, der udstikker nogle meget stramme retningslinjer for vores håndtering af mesterskabet, men vi mangler fortsat at få grønt lys fra regering og myndigheder. Nu kan vi ikke vente længere, og derfor må vi arbejde videre til det modsatte er bevist: At vi ikke kan afvikle på trods af de meget gennemarbejdede protokoller. Vi har beskrevet alt i mindste detalje, og vores retningslinjer er langt strammere, end hvad der ellers gør sig gældende inden for idrætten. Vi skaber en boble, hvor alle, der er i boblen, bliver testet løbende, ligesom vi sikrer os, at ingen træder ind og ud af boblen uden forudgående test.«

EM-slutrunden er stadig tvivlsom for Jesper Jensen og resten af landsholdet. Foto: Henning Bagger Vis mere EM-slutrunden er stadig tvivlsom for Jesper Jensen og resten af landsholdet. Foto: Henning Bagger

Norge skulle have fungeret som værtsnation, men har trukket sig grundet de omfattende corona-restriktioner i landet.

Dansk Håndbold Forbund har opbakning fra både Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Sport Event Denmark.

»Afviklingen af EM er ikke alene vigtigt for dansk kvindehåndbold, men for kvindehåndbold på tværs af Europa. Derfor er det brand hamrende vigtigt, at der bliver sat skub i forberedelserne, og vi bakker naturligvis op om, at der ikke kan ventes længere. Dansk Håndbold Forbund har fået grønt lys til at arbejde videre, så de mange interesser omkring håndbolden kan blive plejet bedst muligt og vi kan vise verden, at der godt kan afvikles håndbold i verdensklasse på en forsvarlig måde.«

Spillerforeningen, der repræsenterer elitehåndboldspillerne i Danmark, bakker man op om en afvikling af EM.

»Spillerne er klar til at komme i gang, og med de seriøse og ansvarlige protokoller, der foreligger, er ingen utrygge. Så nu håber vi på grønt lys, så nationen kan få noget at glædes over her i december måned.«

EM-slutrunden vil blive spillet fra den 3. til den. 20 december, hvis DHF får lov til at afvikle den.