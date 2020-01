Sponsorerne hos DHF får stadig lejlighed til at se EM-håndbold i Malmø. Det bliver bare uden Danmark.

Ingen havde formentlig forudset, at de danske håndboldherrer ville floppe fælt ved EM og ryge ud allerede efter de tre kampe i gruppespillet.

Ej heller Dansk Håndbold Forbund (DHF), som i forvisning om dansk avancement til mellemrunden også havde arrangeret ture for forbundets sponsorer til de fire mellemrundekampe i Malmø.

Mens fiaskoen ifølge DHF-generalsekretær Morten Stig Christensen ikke får nævneværdige økonomiske konsekvenser, så rammer fiaskoen ham i forhold til sponsorerne.

- Der, hvor det gør mest ondt, er jo, at vi i DHF til samtlige mellemrundekampe og til finaleweekenden i Stockholm har planlagt sponsorture. Der havde vi jo store forventninger, siger han.

Det danske exit får dog ikke DHF til at droppe turene. Sponsorerne får bare ikke lov til at se det hold, de putter penge i.

- Muligheden for at se verdensklassehåndbold så tæt på Danmark er der jo ikke så tit, siger hospitality manager hos DHF, den tidligere damelandsholdsspiller Janne Kolling.

- Så turene holder vi fast i. Der er stadig gode kampe at se i Malmø, hvor to af værtsnationerne stadig er på programmet.

Med udsigten til ikke at kunne se Danmark, kunne mange måske tro, at mange sponsorer mistede interessen for at komme til Malmø, men sådan forholder det sig ikke, siger Janne Kolling.

- Nej, egentlig ikke. Jeg har sendt reviderede programmer ud i dag (torsdag, red.), og det er ikke, fordi jeg har modtaget massevis af afbud.

- Der er et par enkelte imellem, men der er flere, som skriver, at de stadig glæder sig til at komme derover. Nogle har også svenske kunder med. Vi skal nok få nogle gode aftener alligevel, siger hun.

/ritzau/