Et ekstraordinært møde onsdag skal afgøre skæbnen for de nye elektroniske tiltag, som danske klubber tester.

De nye, elektroniske tiltag har fået en hård medfart i dansk håndbold, som i denne sæson skulle teste et nyt challenge-system og en elektronisk timeout-knap.

Allerede en måned inde i den nye sæson kan tiltagene få dødsstødet.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har lørdag hasteindkaldt alle ligaklubber til et møde om situationen.

Det skriver TV2 Sport, der har talt med DHF's formand, Per Bertelsen.

- Vi skal have en åben snak om den situation, vi er havnet i. Alt er i spil. Der er ikke noget, der er helligt i det her.

- Vi skal have fundet en løsning sammen med klubberne, som alle kan acceptere. Længere er den ikke, siger Per Bertelsen.

De nye tiltag har været til stor frustration for spillere og trænere i flere kampe i både herre- og dameligaen.

Senest har Team Esbjerg protesteret til DHFs disciplinærinstans, efter at holdet torsdag tabte med 25-26 til Herning-Ikast i damernes pokalkvartfinale.

Med godt 30 sekunder tilbage af kampen trykkede Esbjerg-træner Jesper Jensen på timeout-knappen, da hans spillere var i boldbesiddelse.

Men da timeout-signalet i hallen var forsinket, nåede Herning-Ikast at erobre bolden, så dommerne vurderede, at timeouten var ugyldig.

Da Herning-Ikast ikke fik noget ud af det næste angreb, var vestjyderne på bolden med få sekunder tilbage, og Jesper Jensen valgte igen at trykke på timeout-knappen.

Ifølge reglerne må trænerne blot tage en enkelt timeout inden for de sidste fem minutter af kampene. Derfor vurderede dommerne, at Herning-Ikast skulle tildeles et straffekast, hvilket blev afgørende.

