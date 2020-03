Trænerskiftet betyder ikke, at kvindelandsholdet starter fra nul. Målet er en EM-semifinale til december.

Det er kommet en ny landstræner med nye idéer, men der er ikke tale om en ny start for kvindelandsholdet i håndbold.

Tværtimod ser Dansk Håndbold Forbunds (DHF) sportschef, Morten Henriksen, ansættelsen af Jesper Jensen som en videreførelse det arbejde som forgængeren, Klavs Bruun Jørgensen, begyndte.

Derfor får den nye landstræner heller ikke fripas til at bygge sit projekt op i ro og fred og fri for resultatkrav. Forventningen er, at den nye landstræner leverer medaljer allerede ved EM til december.

- Vi drømmer stadig om en plads i semifinalen. Det er Jesper Jensen og Lars Jørgensen (assisterende landstræner, red.) enige med os i.

- Vi har nogle spillere, der har et niveau og noget erfaring, som gør, at det er i denne periode, vi skal høste de bedste resultater. Så målet er uændret, fastslår Morten Henriksen.

Klavs Bruun Jørgensen nåede én semifinale i fem forsøg, og holdet vandt aldrig en medalje under hans ledelse.

Niendepladsen ved VM i Japan og den glippede OL-kvalifikation kostede i sidste ende Bruun Jørgensen jobbet, men de pauvre resultater får ikke DHF-ledelsen til at skrue ned for forventninger og målsætning.

- Så ville vi være utroværdige. Og det er også det, folk har sagt til mig, når jeg har spurgt dem. Alle er enige i, at vi har et hold, der har potentiale til at præstere.

- Det er ikke ensbetydende med, at vi får medalje hver gang, men landstrænerskiftet betyder ikke, at vi skal starte forfra, siger Morten Henriksen.

Jesper Jensen er ansat som landstræner på deltid, mens han sideløbende passer sit klubjob i Team Esbjerg.

/ritzau/