Per Bertelsen er ærgerlig over, at det sidste punktum ikke er sat i nedryknings-føljeton i dansk håndbold.

Dansk Håndbold Forbunds (DHF) øverste organ, repræsentantskabet, stadfæstede mandag en skrivebordsafgørelse for landets to bedste ligaer på herre- og damesiden.

Tre nedrykkere - Nordsjælland, EH Aalborg og Odder - havde dog allerede før mandagens møde i Kolding appelleret sagen til appelinstansen i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Derfor er det fortsat uvist, hvad det hele ender med, hvilket ærgrer DHF-formand Per Bertelsen.

- Jeg er dødtræt af, at det skal komme dertil.

- Men sådan er vores juridiske system bygget op, og det har jeg selvfølgelig respekt for, siger Per Bertelsen.

- Det er klubbernes ret at anke til DIF, og nu må vi afvente og se, om DIF vil tage sagen, eller hvad de vil gøre ved den, siger DHF-formanden.

I april besluttede Udvalget for Professionel Håndbold under DHF at fastfryse stillingerne i dansk tophåndbold på grund af coronakrisen. Dermed blev der ved skrivebordet fundet mestre samt op- og nedrykkere.

Tre af de skrivebordsdømte nedrykkere - Nordsjælland, EH Aalborg og Odder - ankede til Håndboldens Appelinstans. Herfra lød meldingen, at Udvalget for Professionel Håndbold ikke havde hjemmel til at træffe sin beslutning.

DHF valgte herefter at indkalde til mandagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Kolding.

I sidste uge kom der så et modtræk fra Nordsjælland, EH Aalborg og Odder, der ankede sagen til DIF's appelinstans.

Bertelsen vil ikke forholde sig til, hvordan nedrykningsdramaet vil ende.

- Jeg har fået så meget skældud, fordi jeg har sagt, at jeg ikke kunne se for mig, at repræsentantskabet ville træffe en anden afgørelse end prof-udvalget.

- Det er der mange, der har været oppe at ringe over. Så jeg skal ikke udtale mig om, hvad DIF's appelinstans kan nå frem til, siger DHF-formanden.

Selv om Per Bertelsen i dagene op til repræsentantskabsmødet vidste, at Nordsjælland, EH Aalborg og Odder havde indbragt sagen til DIF's appelinstans, så mener han, at det var den rigtige beslutning at holde fast i mødet i Kolding.

Også selv om DIF's appelinstans kan nå frem til en anden beslutning end DHF's repræsentantskab.

- Vi vil ikke have sagen forhalet. Hvis vi skulle vente - måske fire uger - på DIF's afgørelse, så kunne vi først indkalde til repræsentantskabsmøde efterfølgende. Så ville der gå to-tre uger yderligere, og det ville vi undgå, siger Per Bertelsen.

DHF-formanden fortæller, at der var et stort flertal i repræsentantskabet til at afgøre ligaerne ved skrivebordet.

- 50 stemte ja, og så var der én nej-stemme.

- Jeg er rigtig glad for, at repræsentantskabet har kunnet se, at den beslutning, der blev truffet i prof-udvalget, var den rigtige, siger Bertelsen.

Det er uvist, hvornår appelinstansen i DIF træffer en afgørelse i sagen.

