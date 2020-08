Per Bertelsen, formand i Dansk Håndbold Forbund, har fået nok af den manglende handlekraft hos de danske politikere.

I mere end en uge har der været forhandlinger om genåbningens fase 4, hvor det blandt skal besluttes, hvor mange tilskuere der må samles til håndboldkampe på dansk grund.

Men politikerne har ikke truffet en beslutning endnu. Alt imens er kvindeligaen gået i gang, og herreligaen er lige på trapperne.

Og politikernes passivitet er voldsomt kritisabel, mener Per Bertelsen.

»Jeg er skuffet over, at vi ikke hører noget. Jeg er rigtig ked af, at vi endnu ikke har fået nogen tilkendegivelser eller beslutninger, som tilgodeser vores idræt i forhold til at lukke tilskuere ind.«

»Vores klubber og foreninger bløder, og det hjælper altså ikke noget, at vi bare skubber det her foran os, fordi 'det kan vi klare i næste uge eller i næste måned'. Nej, det er fandeme nu, vi snakker om,« siger Per Bertelsen og tilføjer:

»Og det er hellere i går end i dag. Jeg synes – uden at fornærme nogen – næsten ikke, de (politikerne, red.) kan være det bekendt.«

DHF-formanden forstår i det hele taget slet ikke, hvorfor det er politiske forhandlinger, der skal afgøre, hvor mange tilskuere der må lukkes ind til en håndboldkamp.

Foto: sportxpress Vis mere Foto: sportxpress

Han mener i stedet, det burde bero på en sundhedsfaglig vurdering.

»Det kan da aldrig nogensinde være en politisk diskussion. Der må for fanden ligge et notat, der vedrører idrætsorganisationer og genåbning i forhold til tilskuere. Ligesom der må være for eksempelvis koncertsteder.«

»Og så burde der være et embedsværk, som sætter sig ned og kommer med en anbefaling. Det burde aldrig være en diskussion om, at hvis den ene har fået noget, skal den anden også have noget i en forhandling. Det forstår jeg simpelthen ikke, og jeg er rigtig trist over det her.«

Coronakrisen har medført stor økonomisk usikkerhed i flere danske klubber, og Per Bertelsen frygter, at politikerne trækker processen så langt, at det får fatale konsekvenser.

»Nu kan klubberne risikere at dreje nøglen om, fordi der ikke kan træffes en beslutning om, at man kan sidde på hvert andet sæde i hallerne. Det kan jeg ikke forstå. Jeg er frustreret og ked af det på dansk håndbolds vegne.«

»Vi kan leve med rigtig meget, men vi er bare nødt til at have nogle direkte indtægter til klubberne. De (politikerne, red.) skulle finde ud af lukke ned i medio marts, men der burde de måske have en forventning om, at der skulle åbnes igen – og så kigge på de ting allerede dengang,« siger Per Bertelsen, som har flere ting at bekymre sig om.

For udover ligaklubbernes kvaler, så er EM i kvindehåndbold – som Danmark og Norge arrangerer i fællesskab – også fortsat i fare.

På tirsdag i næste uge skal DHF's bestyrelse træffe en beslutning om, hvordan man stiller sig i forhold til mesterskabet, der kan ende i et økonomisk mareridt for håndboldforbundet.

Og Per Bertelsen frygter, at DHF er tvunget til at gøre det med bind for øjnene.

»Vi har forsøgt at råbe politikerne op, men der er kommet nada fra dem. Og nu risikerer vi at skulle træffe en beslutning uden at vide, hvad der egentlig er tilladelse til.«

»Som jeg har sagt før, så havde jeg håbet, at regeringen ville gå ind og bede Sport Event Denmark om at lave en underskudsgaranti,« siger DHF's formand med henvisning til selskabet, der arbejder for at organisere og udvikle store internationale tilskuerevents, og tilføjer:

»Det havde jeg set som en løsning, der var til at have med at gøre for alle. Men nu må vi se, hvad der sker i de kommende dage.«