Dansk Håndbold Forbund var blevet stillet i udsigt, at der senest torsdag ville komme en afklaring omkring EM i kvindehåndbold.

Det skulle ske, når slutrundens sundhedsrisiko var blevet diskuteret på et møde i regeringens coronaudvalg.

Men nu skriver vi fredag, og DHF mangler fortsat en udmelding fra regeringen. Og det frustrerer formand Per Bertelsen.

»Vi ved ikke, hvorfor der ikke blev truffet en beslutning i går. Vi havde klart forventet, at der kom et positivt svar i går. Også fordi de restriktioner, vi har lagt ned over EM, er mange gange skarpere end det, man ellers ser i eliteidrætten i Danmark,« siger han og fortsætter:

Vi er yderst utålmodige nu. Vi har brug for en afklaring Per Bertelsen, formand i DHF

»Og vi forstår ikke rigtig, hvorfor der ikke er kommet et positivt svar, når alle partiernes kultur- og idrætsordførere i tirsdags var til et møde med kulturministeren, og der var enighed om, at man var positiv omkring at afvikle det her EM,« siger Per Bertelsen.

DHF-formanden lægger da heller ikke skjul på, at han er både frustreret og presset på tid.

»Vi er yderst utålmodige nu. Vi har brug for en afklaring, hvis det her skal ske,« fastslår han.

Hvornår er der deadline? Skal I have et svar i dag, hvis det skal kunne lade sig gøre at afvikle EM?



»Jamen, deadline var jo egentlig i går (torsdag red). Men i dag er det absolut sidste deadline. Vi skal have et svar for at komme videre med at få det her til at lykkes.«

EMs åbningskamp begynder om mindre end to uger. Men allerede mandag samles spillerne i træningslejre forud for slutrunden.

Hele kaosset omkring slutrunden er opstået, fordi Norge mandag trak sig som EM-medvært. Nordmændene vurderede, at sundhedsrisikoen ved at afvikle EM var for stor.

Dermed er det nu op til DHF at afvikle slutrunden alene. Hvis regeringen altså giver grønt lys.