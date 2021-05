15 hold i ligaen næste sæson. Noget, der egentlig ikke er plads til i en presset kalender.

Men den plads må de finde hos Dansk Håndbold Forbund, for onsdag kom det frem, at det bliver løsningen, efter TMS Ringsted fik medhold i deres protest mod tidspunktet for Århus Håndbolds konkurs.

Alligevel er antallet af hold den kommende sæson ikke ligefrem noget, de jubler over hos forbundet.

»Det har jeg det rigtig, rigtig, rigtig, rigtig dårligt med. Det er en stort set umulig opgave at få alle de kampe ind i et i forvejen presset kampprogram. Men det er den eneste mulighed, vi har.«

Sådan siger Per Bertelsen, der er formand i Dansk Håndbold Forbund, til TV 2 Sport.

Han fortæller, at de i udvalget ikke ville lave en oprykningskamp mellem Skive og Ringsted, fordi førstnævnte havde sikret sig oprykning, og det ville derfor ikke 'være menneskeligt'.

Derfor skal de nu se på, hvordan de får presset ekstra kampe ind, og at det på trods af at blive en 'umulig opgave', er en, der skal løses.

TMS Ringsted rykkede i starten af april direkte ned fra herrernes bedste håndboldrække. Derefter blev Århus Håndbold begæret konkurs, samtidig med der blev indgået et samarbejde med Skanderborg.

Begge hold sluttede over TMS Ringsted i ligaen, men var det sket inden sidste spillerunde, var Århus sluttet på sidstepladsen, og det havde givet Ringsted en ny chance for overlevelse i nedrykningsspillet.

Først lød det fra Disciplinærinstansen, at Århus Håndbold ikke havde overtrådt reglerne, men nu har Håndboldels Appelinstans altså givet TMS Ringsted medhold i, at Århus Håndbold skulle suspenderes fra turneringen den 31. marts.

Med den nye kendelse er udvalget for professionel håndbold opmærksomme på, at ændringerne i den kommende sæson får betydning.

»Udvalget for professionel håndbold er trådt hurtigt sammen for at sikre en klar melding for den indeværende sæson. Men da ligaen fra den kommende sæson udvides med et ekstra hold, hvilket vil medføre et ekstra pres på vores spillere – særligt dem, der spiller med internationalt – har udvalget besluttet, at vi skal mødes inden længe og se på mulighederne for at lette antallet af kampe for de pressede tophold,« sagde Per Bertelsen i en pressemeddelelse onsdag.