Kvindelandsholdet skuffede stort ved VM i Japan og missede samtidig en plads i OL-kvalifikationen.

Dermed har håndboldkvinderne for anden gang i træk kikset en OL-deltagelse under Klavs Bruun Jørgensens ledelse.

Det har udløst stor kritik og spekulationer om, hvilke konsekvenser nedturen får – blandt andet om der vil blive skåret i den økonomiske støtte fra Team Danmark.

Den tidligere Team Danmark-direktør Michael Andersen er en af de hårdeste kritikere, og han mener, at kvindelandsholdet skal bøde økonomisk, ligesom han placerer ansvaret for skuffelsen hos både DHF og Team Danmark. I DHF mener formand Per Bertelsen dog, at den tidligere topboss rammer ved siden af med sin kritik.

Michael Andersen siger, det vil være 'håbløst, hvis man bruger lige så mange penge på kvinderne som på mændene'. Har han ret?

»Jeg ved ikke, hvad Michael Andersen tænker på. Jeg vil sige, at i DHF afgør vi helt og holdent selv, hvordan vi bruger vores penge. Det har vi en god dialog med vores sportschef om – og de folk, der er omkring vores landshold. Nogen gange skal vi bruge mere på den ene end på den anden, og det finder vi sikkert en løsning på internt,« siger Per Bertelsen.

Han siger også, det er en 'katastrofe', at Danmark ikke har spillet en træningskamp op til VM, og han mener, at både Team Danmark og DHF bærer et stort ansvar for netop det?

»Jeg forstår slet ikke, at Michael Andersen blander sig i det her. Der er truffet en beslutning i dansk håndbold om, hvordan det her skal foregå, og den bakker vi politisk op omkring, og mere er der sådan set ikke at sige om det fra min side af.«

Michael Andersen, tidligere Team Danmark-direktør, har langet kraftigt ud efter kvindelandsholdet. Foto: Henning Bagger Vis mere Michael Andersen, tidligere Team Danmark-direktør, har langet kraftigt ud efter kvindelandsholdet. Foto: Henning Bagger

Er du bekymret for, at kvindernes manglende OL-deltagelse får indflydelse på støtten fra Team Danmark?

»Jeg er altid – selvfølgelig – bange for, at vi mister noget støtte. Men jeg er helt sikker på, at Team Danmark har fornuftige folk, som også gerne vil hjælpe os i fremtiden med at få damerne op på den øverste skammel igen. Det er det, de arbejder for, og det er det, vi arbejder for, og det er jeg sikker på, at vi finder en fælles løsning for.«

Bestemmer I selv i DHF, hvordan I fordeler pengene, eller blander Team Danmark sig i det?

»Vi har en super, super god dialog med Team Danmark og de mennesker, der er i det samarbejde. Det finder vi internt en god løsning på hver gang, og jeg er sikker på, vi også gør det denne gang. Uanset hvad Michael Andersen mener om det.«

Kan man forestille sig, at der fremover bliver gjort forskel på den økonomiske fordeling mellem herrelandsholdet og kvindelandsholdet?

»Man kan forestille sig rigtig mange ting.«

Men kan man så forestille sig, at herrerne får flere penge, fordi de har succes, og I skærer i økonomien hos kvinderne, fordi de ikke præsterer?

»Det kan netop være, at fordi herrerne nu er oppe, at vi har brug for flere penge ovre på damesiden. Vi har jo set tidligere, at damerne har været oppe og herrerne nede. Det er en afvejning, vi laver hvert eneste år, og vi har nogle dygtige folk i administrationen, som kommer med et oplæg til bestyrelsen. Så jeg er helt sikker på, at vi finder en god intern løsning på.«

Klavs Bruun Jørgensen har for anden gang i træk ikke formået at føre håndboldkvinderne til OL. Nu spekuleres der i konsekvenserne. Foto: Bo Amstrup Vis mere Klavs Bruun Jørgensen har for anden gang i træk ikke formået at føre håndboldkvinderne til OL. Nu spekuleres der i konsekvenserne. Foto: Bo Amstrup

Tidligere landstræner Jan Pytlick har sagt på TV2, at der skal flere penge på bordet for, at kvindelandsholdet kan komme helt op i verdenstoppen og bide skeer med Frankrig og Norge. Er du enig i den vurdering?

»Det her er ikke et spørgsmål om, at penge kan afgøre det. Vi vil altid gerne have penge, og vi vil også gerne bruge flere penge på vores landshold. Men jeg tror ikke altid, det er et spørgsmål om penge.«

Hvad er det så et spørgsmål om?

»Det er et spørgsmål om rigtig, rigtig mange ting. Men vi evaluerer på VM, når vi kommer hjem, ligesom vi altid gør efter en slutrunde. Og så vil vi komme med en konklusion derefter. Jeg vil ikke sidde og konkludere på noget som helst lige nu. Det gør vi ordentligt, når landsholdet er kommet hjem,« lyder det fra Per Bertelsen.

B.T. har også talt med Team Danmark-direktør Lone Hansen, men hun ønsker ikke at forholde sig til Michael Andersens kritik.