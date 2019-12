Morten Henriksen ved det godt.

Hvis Danmark taber til Serbien, bliver årets fortælling om landsholdet ikke den, de ønsker. Hverken på holdet eller i forbundet.

»Mange andre misunder, hvor vi ligger, for vi gør det faktisk rigtig godt. Men med den historik og den kultur omkring håndbolden i Danmark vil vi allesammen gerne, at vi tager det sidste nyk og bliver en større bestanddel af de absolut bedste. I det arbejde kan vi nemt se nu, at der på banen er sket rigtig meget. Der er faktisk også sket rigtig meget uden for banen,« siger sportschefen i Dansk Håndbold Forbund.

Det er den fortælling, han gerne vil dele. Og det samme vil de på holdet. At der er sket en udvikling, og at den er tydelig.

Landsholdet vandt over Holland, og nu venter der et brag mod Serbien. Foto: Bo Amstrup Vis mere Landsholdet vandt over Holland, og nu venter der et brag mod Serbien. Foto: Bo Amstrup

Men taber Danmark til Serbien, betyder det en placering uden for top-8. Det betyder også, at landsholdet i så fald ikke kommer med til OL i 2020.

»Hvis det ikke bliver til en OL-kvalifikation, ved jeg godt, hvad fortællingen bliver. Det er jo ikke en kritik af befolkningen eller jer (journalister, red.), men så bliver fortællingen jo på et skuffende resultat og ikke på de gode præstationer. Og det ville gøre det sværere i den periode, der kigger frem,« siger Morten Henriksen.

Han ser frem til et år efter nytår, der byder på flere store begivenheder for dansk håndbold. Blandt andet er der EM på hjemmebane til december, hvor han spår Danmark fine chancer.

»Der er måske en lidt større sandsynlighed for, at der er medaljer i sigte. Det ville jo være et lille skridt ned, at der så under OL - eller endda under kvalifikationen - måske ikke er fokus på dansk kvindehåndbold,« siger Morten Henriksen.

Danmarks Anne Mette Hansen (8) i kamp med Hollands Lois Abbingh (8) og Danick Snelder (10). Foto: Bo Amstrup Vis mere Danmarks Anne Mette Hansen (8) i kamp med Hollands Lois Abbingh (8) og Danick Snelder (10). Foto: Bo Amstrup

Kan du forstå, hvis det glipper, at man begynder at spekulere i, at én ting er, at I siger, I har rykket jer - men har det så været nok?

»Både og. Det er præmissen i sport. Resultaterne. Det er det, der fylder alt,« siger Morten Henriksen, der kan se en stor forskel fra EM sidste år.

»Omvendt er jeg sikker på, at alle, der har en lille smule indsigt i håndbold og journalistik, kan se, at de her piger gebærder sig anderledes inde på banen, og de gebærder sig også anderledes uden for banen. Det skridt, der er sket fra Frankrig og til nu, er helt vildt. Men jeg ved også godt, at bliver det et nederlag i morgen (mod Serbien, red.), bliver det en forsvarstale, når jeg forklarer det overfor dig. Det har jeg ikke lyst til,« siger sportschefen.

Danmark har ved årets VM slået verdensmestrene fra Frankrig ud, ligesom det er blevet til en sejr over Holland. Klavs Bruun Jørgensens mandskab var tæt på mod Norge, men smed sejren væk. Der har været flere store resultater, men Danmark kan med et nederlag til Serbien alligevel ende som den store taber, der rejser tomhændet hjem.

»Det er lige nøjagtig det. Det er svært, når det er resultaterne, der tæller, at stå og sige: ‘Gud, hvor var vi tæt på.’ Vi kunne have stået i semifinalen. Vi er så tæt på. Det er det, der vil være bittert. Jeg ville syntes, det var så synd for de piger og de ledere, der virkelig har knoklet og flyttet sig på de parametre,« siger Morten Henriksen.

Hvad med i forhold til Klavs Bruun: Det glippede jo sidste gang med OL, der skal vel også tages revanche nu?

»Jeg kan jo ikke udtale mig om, hvad Klavs tænker, andet end at jeg ved, at han arbejder vanvittigt ærgerrigt for det, og jeg kan se, han har flyttet holdet på mange af de parametre, vi i fællesskab har været enige om. Jeg er sikker på at han, spillerne og alle os, der har knoklet med det inde i forbundet, virkelig håber,« siger Morten Henriksen.

Han er med landsholdet i Japan og kommer til at se braget mod Serbien på sidelinjen. Han spår et spændende opgør og regner med at blive ret nervøs for at følge med.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen. Foto: Bo Amstrup Vis mere Landstræner Klavs Bruun Jørgensen. Foto: Bo Amstrup

Sportschefen har store forventninger til det danske landshold, der altså endnu engang står overfor en knald-eller-fald-kamp til årets slutrunde.

»Der er ikke noget, man som atlet hellere vil end at repræsentere sit land ved OL. Det er bare en kæmpe oplevelse,« siger Morten Henriksen.

Kampen mellem Danmark og Serbien starter onsdag klokken 10.00, og du kan følge den LIVE her på bt.dk. Inden da kan du også følge kampen mellem Holland og Sydkorea, der er vigtig for Danmark.

Smider hollænderne point, kan Danmark med en sejr over Serbien sikre sig OL-kvalifikationen, da de i så fald skal spille kamp om 5. eller 6. pladsen.