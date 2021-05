Der er ikke kalenderplads til 15 hold i håndboldligaen, men det er DHF tvunget til at finde en løsning på.

TMS Ringsted bliver i herrernes håndboldliga og dermed udvides ligaen fra 14 til 15 hold i næste sæson - men kun den ene sæson.

Det er virkeligheden, efter Håndboldens Appelinstans onsdag har givet TMS Ringsted medhold i en protest mod tidspunktet for Århus Håndbolds konkurs.

Det sætter Dansk Håndbold Forbund i en "dybt ulykkelig situation", fortæller formand Per Bertelsen.

For der er ikke datoer i kalenderen til en udvidelse af ligaen, som betyder flere kampe.

- Vi kunne have valgt den løsning at fratage Skive, at de er rykket op i ligaen og så lade dem spille to kampe mod Ringsted om pladsen i ligaen.

- Der valgte vi at sige, at det kan vi ikke meddele til en klub få dage efter, den er rykket op i ligaen. Det så vi ikke som en mulighed.

- Derfor har vi påtvunget os selv at finde en løsning, og det skal vi. Det kan være, at holdene skal spille to dage i træk hen over vinteren. Konsekvensen kan også være, at vi spiller nogle ekstra uger eller starter noget før, siger Per Bertelsen.

Han nævner også, at løsningen kunne være en ændring af pokalturneringen for "at give luft i kalenderen".

Administrationen i DHF har nu fået otte dage til at komme med løsninger til en ny turneringskalender. Den skal derefter drøftes i DHF's Udvalg for Professionel Håndbold, hvor Per Bertelsen er formand.

- Det er ikke, fordi vi synes, at det er det, vi skal, men vi er tvunget til, at sådan skal det være. Vores alternativ havde været et helt uoverskueligt scenarie for Skive, siger Per Bertelsen.

Han mener ikke, at DHF ikke kunne have gjort noget anderledes i sagen omkring Århus Håndbolds konkurs.

- Med den beslutning, der er kommet, så lægger fejlen hos Århus Håndbold, der ikke har gjort, hvad de skulle. Det kigger vi så på en gang til, hvad vi gør med det.

- I DHF kunne vi ikke have gjort andet, end det vi har gjort. Vi kan kun tage det, som vi får tilsendt fra klubberne, for pålydende. Århus valgte at se stort på vores love, siger han.

Appelinstansen har blandt andet vurderet, at Århus Håndbold overtrådte orienteringsreglen ved ikke at orientere DHF den 31. marts samtidig med indgivelsen af konkursbegæringen.

Århus Håndbold fusionerede samtidig med Skanderborg Håndbold.

Da Nordsjælland Håndbold sidste år blev rykket ned på skrivebordet, da coronapandemien bremsede håndboldsæsonen i utide, ville DHF ikke udvide ligaen til 15 hold.

- DHF fastholder, at ligaen ikke kan eller bør udvides med yderligere hold. Det er hverken sportsligt eller kommercielt forsvarligt at gennemføre sæsonen med mere end 14 hold, ligesom praktiske forhold modsiger en udvidelse af turneringen, lød det dengang fra DHF.

/ritzau/