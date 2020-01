Det kandiderer til at blive årets største sportsskuffelse i 2020.

Danmark er ude af årets EM, og det havde de bestemt ikke regnet med. Hverken på landsholdet eller hos DHF.

»Jeg er vanvittigt ked af det. Vi har haft lidt tid til at forberede os. Det har ikke været fantastiske kampe, vi har spillet indtil nu. Jeg har gået og frygtet det her i dag. Det så pisse godt ud på et tidspunkt med Island, så lige nu gør det ondt.«

Sådan sagde sportschef Morten Henriksen, foran pressen i Malmö Arena. Danmark skulle onsdag aften bruge en islandsk sejr i Malmø for at holde liv i EM-håbet, og efter første halvleg så det godt ud. Island førte, men efter pausen gik det helt galt for Gudmundur Gudmundssons mandskab, der kollapsede, tabte og dermed også sendte Danmark ud i EM-mørket.

Danmark gik ind til slutrunden som olympiske mestre samt verdensmestre, og Morten Henriksen lagde heller ikke efter opgøret skjul på sin store skuffelse.

For det var ikke sådan, de håbede, det skulle gå. Der skulle have været mange flere kampe til danskerne, der i stedet bare kan pakke deres tasker.

»Vi skal rejse tilbage til Danmark i morgen. Det var nu, det skulle til at begynde. Det gør det ikke for os. Vi pakker sammen i aften. Jeg har ikke bestilt nogen bus, så det er en af de opgaver, jeg skal have kigget på. Jeg er rystet,« sagde Morten Henriksen.

I hallen i Malmø har der været fyldt med danske fans, og sportschefen lagde efter Islands kamp ikke skjul på, at han var ked af at skuffe dem.

»Lige nu gør det her resultat vanvittigt ondt. Det er en super arena, og der er halvanden million, der har siddet og fulgt med. Jeg er så ked af, vi har skuffet alle de mennesker, og alle de mennesker der har købt billetter. Vi har selv et hav af ture og arrangementer. Det gør ondt, at vi skal skuffe den danske befolkning så meget.«

