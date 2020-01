Danmarks overraskende exit fra EM-slutrunden har efterladt mange danske fans med håret i postkassen.

Op mod 20.000 danskere har nemlig købt billet til mellemrunden i håbet om at se Danmark i aktion.

Men det blev definitivt slået til jorden i går, da Danmark ikke formåede at komme videre fra gruppespillet.

Derfor forsøger mange nu at sælge deres billetter.

Morten Stig Christensen, der er generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund, fortæller i en pressemeddelelse, at han beklager den situation, de danske fans er havnet i som følge af Danmarks exit.

»Mange danskere, der har købt en billet til mellemrunden eller finaleweekenden ved EM for at overvære det danske herrelandshold, har fået sig en slem skuffelse. Det er vi naturligvis virkelig kede af i Dansk Håndbold Forbund, men vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe med hverken videreformidling eller returnering af billetter.«

Selvom det fra svensk side har forlydt, at det er forbudt at sælge sine billetter videre, er der ifølge DHF's oplysninger ikke nogen regler mod at videresælge sin billet, hvis man bare overholder gældende regler for videresalg.

»Som vi er oplyst, er der dog ikke noget til hinder for at sælge sin billet videre, hvis bare man holder sig inden for rammerne af lovgivningen. Vi håber, det lykkes, så både danskere og fans fra andre lande får det bedste ud af den virkelig ærgerlige situation.«