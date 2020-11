Håndboldforbundet venter stadig på regeringens godkendelse, men arbejder videre mod at afvikle EM.

Efter et ekstraordinært bestyrelsesmøde har Dansk Håndbold Forbund (DHF) søndag eftermiddag valgt at arbejde videre mod at afvikle EM i kvindehåndbold i december.

Det skriver forbundet på sin hjemmeside.

Regeringen har endnu ikke givet grønt lys til, at Danmark kan stå for værtskabet alene, efter at Norge i mandags trak sig som medvært.

Men med 11 dage til EM's åbningskamp har DHF alligevel valgt at arbejde videre mod at afholde slutrunden med Herning og Kolding som værtsbyer.

- Vi har udviklet en omfattende coronaprotokol, der udstikker nogle meget stramme retningslinjer for vores håndtering af mesterskabet, men vi mangler fortsat at få grønt lys fra regering og myndigheder, siger DHF-formand Per Bertelsen til forbundets hjemmeside.

- Nu kan vi ikke vente længere, og derfor må vi arbejde videre til det modsatte er bevist: At vi ikke kan afvikle på trods af de meget gennemarbejdede protokoller.

Norges beslutning om at trække sig som vært har medført stor usikkerhed om slutrunden, og Per Bertelsen har flere gange givet udtryk for, at forbundet ikke kunne vente på myndighedernes beslutning meget længere.

Lørdag gentog kulturminister Joy Mogensen (S) regeringens melding om, at der fortsat arbejdes på at finde en løsning.

- Afviklingen af EM er ikke alene vigtig for dansk kvindehåndbold, men for kvindehåndbold på tværs af Europa. Derfor er det brandhamrende vigtigt, at der bliver sat skub i forberedelserne, og vi bakker naturligvis op om, at der ikke kan ventes længere, lyder det fra Per Bertelsen.

Spillerforeningen, Team Danmark, Sport Event Denmark og Danmarks Idrætsforbund har alle bakket op om afviklingen.

EM skal efter planen begynde 3. december og slutte 20. december.

Slutrunden består af 16 hold, og Danmark er placeret i gruppe med Frankrig, Montenegro og Slovenien.

