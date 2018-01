Dansk Håndbold Forbund har valgt at appelere bøde fra det europæiske håndboldforbund på 4000 euro for at løbe ud af den forkerte udgang i pausen af semifinalen mod Sverige. Samtidig afviser man alle anklager om, at Mikkel Hansen skulle have været i klammeri med kroatiske vagter i pausen.

Det slog sportschef i DHF,Morten Henriksen, fast efter søndagens bronzekampsnederlag til Frankrig.

»Der sker det, at vi i semifinalen ikke er blevet anvist om, hvor vi skal gå ud i pausen, og derfor tror vi meget naturligt, at vi bare kan gå ud den nærmeste vej - korridoren bag dommerbordet. Men da vi prøver det, bliver vi vist ned i den anden ende. Da vi kommer derned, får vi at vide, at vi i stedet skal gå ud gennem mixed zone, og det overholder vi ikke, og derfor får vi en bøde på 4000 euro,« fortæller Morten Henriksen og fortsætter:

»Og i forbindelse med den bøde er der en påstand og en anklage om, at der skulle have været npget råben og faktisk også skubben. Og det er ikke sandt, og derfor har vi appelleret bøden i dag.«

Hvem skulle have skubbet og råbt?

»De påstår, at Mikkel Hansen skubber én af vagterne. Jeg har hørt om nogle videobilleder, men jeg har ikke set dem. Der er sket noget flere forskellige steder.«

Hvad tænker du lige nu?

»Det er rigtigt ærgerligt, at der sker nogle ting på baggrund af manglende informationer, og jeg kan selvfølgelig ikke sige, om der er noget, vi skulle have spurgt om. Men vi har intet fået at vide - og jeg befandt mig selv til det tekniske møde. Og jeg har læst samtlige regulativer igennem både før og efter semifinalen, og der står ikke andet, end at man efter kampen skal gå igennem mixed zone. Jeg undrer mig meget, og det gør mig rigtig ked af det på håndboldens vegne. Også når man ser på nogle af de andre bøder, der er blevet uddelt - jeg tror godt, at I ved, hvad jeg refererer til (Kroatiens træner fik en bøde på 3000 euro for at gribe fast i en modstander i den afsluttende fase af en tæt mellemrundekamp, red.). Når man ser sådan noget, og så oplever, at det her skal koste også en større bøde, er det svært at forstå. Og jeg troede egentlig, at vagterne var til for at beskytte spillerne.«

Føler I jer forfulgt?

»Vi føler os ikke forfulgt. Men jeg har før sagt, at meningsløse regler bør fjernes fra håndboldsporten. Og jeg har svært ved at se, hvad problemet er med at løbe ud af indløbsgangen i pausen.«

Og så en elendig dommerpræstation i dagens kamp. Det gør vel ikke tingene bedre?

»Det gør det så sandelig ikke. Det er en ting mere, man kan lægge oveni. Jeg ved ikke, om det var en celebritykamp, de skulle have haft i stedet for. Det er ærgerligt, når der sidder så mange kompetente dommere på tilskuerpladserne. Hvad har de ikke tænkt? Hvad tænker spillerne ikke? Hvad tænker tilskuerne ikke? Hvad tænker I ikke? Hvad tænkerne seerne ikke? Det er ærgerligt for håndbold. De er ikke værdige til at dømme en bronzekamp.«