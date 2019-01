Når VM-braget er fløjtet af, slutter begivenhederne langt fra her.

Først er der selvsagt medaljeceremoni, og når VM-guldet er hængt om halsen på de danske stjerner, kommer der selvfølgelig masser af reaktioner.

Det er dog ikke det eneste, der sker søndag aften, hvor vi her på sitet selvfølgelig giver jer ord fra spillere og trænere.

På bt.dk går vi desuden LIVE på fra Boxen i Herning, hvor vi følger jublen og fejringen i Herning helt tæt.

Opbakningen i Jyske Bank Boxen søndag aften er massiv. Foto: Bo Amstrup Vis mere Opbakningen i Jyske Bank Boxen søndag aften er massiv. Foto: Bo Amstrup

Og vi følger selvfølgelig også med de danske landsholdsspillere, når de skal hyldes på balkonen ved Herning Kongrescenter fra klokken 21.

Selve hyldesten af spillerne kommer til at finde sted omkring 21.20, og den kan også følges her på siden.

Når hyldesten her er slut, følger B.T. også så vidt muligt spillerne resten af aftenen, så vi kan følge guldfejringen på helt tæt hold.

Fejringen af VM-triumfen slutter dog ikke her, for mandag bliver de danske spillere hyldet på Rådhuset i København, og her vil B.T. selvfølgelig også være til stede.